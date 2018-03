Lazio | il modulo di Inzaghi per la Champions

Inter - Spalletti sorprende la Lazio con un cambio di modulo e giocatori Video : Sono passati due giorni dalla sconfitta dell'#Inter in Coppa Italia contro il Milan ai tempi supplementari, ma non c'è il tempo di pensare alla crisi [Video] perché arriva subito la #Lazio di Simone Inzaghi. Domani infatti, alle 18,00, l'Inter di Luciano #Spalletti, ospita la Lazio di Simone Inzaghi. Una gara molto importante per i due tecnici per chiudere al meglio il girone di andata del campionato e dare un chiaro segnale alla Champions ...