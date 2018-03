huffingtonpost

: L’aria di regime: due giudici, due storie - thexeon : L’aria di regime: due giudici, due storie - mauro_arena : RT @HuffPostItalia: L’aria di regime: due giudici, due storie - ES1670 : RT @HuffPostItalia: L’aria di regime: due giudici, due storie -

(Di sabato 24 marzo 2018) Due vicende che apparentemente nulla hanno in comune, se non appunto il ruolo dei loro protagonisti. Due magistrati, dal cognome quasi uguale. Uno è il pubblico ministero delle vicende genovesi del G8, Zucca, al quale è capitato il compito pericoloso di indagare celerini e alti ufficiali della polizia italiana in seguito alla "macelleria messicana" della Diaz e alle torture di Bolzaneto contro centinaia di persone inermi, ma colpevoli in quel momento di essere oppositori politici.Una tipologia di incarico che i magistrati che tengono più alla loro carriera e anche alla tranquillità personale cercherebbero di scansare, o di concludere in fretta, con l'archiviazione pronta. Non che di fatti come quelli di Genova del 2001, così gravi, così eclatanti e così documentati ne accadano tutti i giorni.Ma la storia di questo paese e le sue pagine ...