Music Inside Rimini dal 6 all' 8 Maggio | Musica e spettacolo da vivere | produrre e

Groove Music a : rinnovata la barra di riproduzione [Insider] : Da pochi giorni, è disponibile un nuovo aggiornamento di Groove Musica per tutti i PC e tablet Windows 10 che sono registrati al programma Insider nel canale Fast. La sola novità arrivata con questo aggiornamento è la barra di riproduzione che è stata completamente rinnovata . Novità barra di riproduzione Musica le: Supporto per l’effetto Reveal del Fluent Design System; I pulsanti di riproduzione sono stati spostati nella parte superiore ...

Groove Musica : arriva l’equalizzatore su Windows 10 [Insider] : Mentre l’abbonamento Pass e la sezione del Microsoft Store dedicata alla vendita di brani non sono più disponibili, l’app Groove Musica non è stata proprio abbandonata. Un nuovo aggiornamento, infatti, è in rilascio in queste ore su tutti i PC e tablet Windows 10 (smartphone esclusi) che sono registrati al programma Insider nel canale fast. La novità è solamente una ma questa è indubbiamente molto interessante; stiamo parlando ...