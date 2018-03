Maltempo | Alleanza Coop | conto salato per l’ortofrutta

meteoweb.eu

(Di venerdì 23 marzo 2018) Si stimano danni per oltre 680 milioni di euro e si rischia Pasqua senza fragole e senza asparagi: lo rilevaerative Agroalimentare. L’ondata di freddo mette a rischio il 40% della frutta primaverile come ciliegie e mandorle, che ha già danneggiato oltre il 45% della produzione orticola da Nord a Sud. “Ciò che si era salvato dalle prime ondate di gelo di Burian – prosegue– è stato definitivamente rovinato dalle abbondanti piogge e dalla nuova ondata di freddo che sta flagellando ora anche gli oliveti. Apprensione per pescheti e vigneti che continuano a essere stressati oltremodo dopo un’estate torrida e gli ultimi due mesi di gelo e neve. Pesante il contraccolpo anche per il settore florovivaistico con il crollo di molte serre e i continui sbalzi della colonnina di mercurio che ha portato a danneggiare il 25% della produzione ...