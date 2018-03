“Fa’ la cosa giusta” torna a Milano | scuola | mobilità sostenibile e musei accessibili i

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 23 marzo 2018) Le sfide educative per una società più inclusiva, l’abitare green, l’abbigliamento e gli accessori realizzati con materiali riciclati o di riuso, oltre che giocattoli eco-compatibili, progetti di associazioni per la pace e la partecipazione attiva nella vita civile, ma anche street food, idee e servizi dedicati all’universo femminile e turismo accessibile e consapevole nel rispetto dell’ambiente e dei diritti dei popoli. Tutto questo e non solo è Fa’ lagiusta, la più importante fiera italiana del consumo critico e degli stili di vita sostenibili, quest’anno eccezionalmente ad ingresso gratuito. La manifestazione festeggia la sua 15esima edizione ea FieraCity dal 23 al 25 marzo, precisamente nei padiglioni 3 e 4 di via Colleoni, Gate 4, raggiungibile anche con la metropolitana M5, fermata Portello. Un evento unico nel suo genere per temi affrontati, ...