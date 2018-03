Windows 10 | quanto verrà rilasciato Spring Creators Update?

surface-phone

(Di giovedì 22 marzo 2018)(nome in codice Redstone 4) è il prossimo grande aggiornamento di10 ed è attualmente in test dagli utenti Insider. Chead aprile è ormai cosa certa ma il giorno preciso ci è ancora del tutto sconosciuto poichè Microsoft in realtà non ha nemmeno confermato ancora la denominazione ufficiale ma dovrebbe farlo nel giro di pochi giorni. Nel frattempo, un po’ tutti ci domandiamo quale sarà la data precisa in cui il rollout diinzierà. Ebbene, i colleghi diCentral, dopo aver consultato una loro fonte interna, hanno scritto in un articolo che la build finale, ovvero la cosiddetta build RTM,distribuita agli Insider fast proprio negli ultimi giorni di marzo, per poi approdare sul canale slow, Release Preview e, infine, sul canale production il 10 aprile. In sostanza, salvo imprevisti o ripensamenti, ...