Tumori | le prime terrificanti conferme dallo studio scientifico italiano | rischiano cuore

Tumori : progressi eccellenti della biopsia liquida - il test del sangue che individua 8 tipi di cancro fin dalle prime fasi : Gli scienziati stanno riportando dei progressi su un test del sangue per individuare molti tipi di cancro alla fase iniziale, inclusi alcuni dei più letali per i quali ancora non esistono strumenti di screening. Molti gruppi stanno lavorando sui test di biopsia liquida, che ricercano il DNA e altre cose che i Tumori riversano nel sangue, per cercare di scovare il cancro prima che si diffonda, quando le possibilità di cura sono migliori. Gli ...