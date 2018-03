Senato | il centrodestra non molla | “Il nostro candidato resta Romani”

Camere : Centrodestra - Romani resta nome per il Senato : resta Paolo Romani , attuale capogruppo di Forza Italia al Senato, il nome su cui il Centrodestra punta per la presidenza del Senato . E' questa, a quanto si apprende, la decisione presa da Silvio ...

Vertice del Centrodestra : "A noi la presidenza del Senato - al M5S la Camera" : A Palazzo Grazioli oggi si è riunito il Centrodestra, la coalizione che ha vinto, senza maggioranza, le elezioni del 4 marzo. Hanno partecipato Silvio Berlusconi e Niccolò Ghedini per Forza Italia, Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti per la Lega, Giorgia Meloni e Ignazio la Russa per Fratelli d'Italia. Al termine del Vertice è stato diramato un comunicato ufficiale, eccolo:"Il Centrodestra propone ai capigruppi parlamentari un comune ...

