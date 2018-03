Juventus-Mls All-Star | il 1Â° agosto ad Atlanta

La Juventus in campo all’MLS All Stare Game 2018 : appuntamento il 1° agosto : La stagione volge al termine e la Juventus, come tutti i grandi club, è già al lavoro per programmare le amichevoli che la vedranno impegnata la prossima estate. Il club bianconero è stato scelto per prendere parte all’edizione 2018 del tradizionale Major League Socces All-Star Game, lo spettacolare match in cui scenderanno in campo i […] L'articolo La Juventus in campo all’MLS All Stare Game 2018: appuntamento il 1° agosto è ...

Dagli Usa : amichevole Juventus-All Star Mls ad Atlanta : TORINO - E' atteso l'annuncio ufficiale che fisserà al prossimo 1 agosto l'amichevole tra la Juventus e le All Star della MLS. Questa l'indiscrezione che arriva da Steven Goff, il quale sottolinea ...

Calciomercato Juventus - Marchisio continua a meditare l’addio : possibile futuro in Mls : L’infortunio al crociato di un anno e mezzo fa potrebbe essere la ‘causa’ della separazione tra Claudio Marchisio e la Juventus dopo 25 anni insieme (comprese le giovanili). Il ‘Principino’ infatti non è mai riuscito a tornare ai livelli pre-infortunio e la folta concorrenza a centrocampo non lo ha di certo aiutato. Questa stagione avrebbe dovuto rappresentare quella della definitiva rinascita ma complici gli ...