Come ridurre una volta per tutte il rischio sismico in Italia

Come ridurre il consumo di sale? Ecco 5 trucchi : Gli italiani assumano troppo sale: l’Organizzazione mondiale della Sanità raccomanda un consumo massimo di 5 grammi al giorno di sale, corrispondenti a circa 2 grammi al giorno di sodio, mentre le donne ne consumano 8 grammi in media e gli uomiini 10 grammi. Dal 12 al 18 marzo si svolgerà la Settimana mondiale di sensibilizzazione per la riduzione del consumo alimentare di sale, promossa dalla World Action on Salt & Health (WASH), ...

Colomban 'Grillo vuole ridurre l Italia Come il Venezuela' : ROMA - 'Grillo? vuole ridurre l'Italia come il Venezuela'. Lo spettro di un regime a 5 stelle non è la banale bordata dell'avversario in campagna elettorale, ma il pesantissimo giudizio di un ex ...

Berlusconi lima il programma : "Ecco Come ridurre il debito" : Il tutto attraverso la crescita, come è normale in un'economia sana, fiscalmente non oppressiva. Inoltre valuteremo un grande piano di privatizzazioni finalizzata alla riduzione del debito'. Non ...

Berlusconi lima il programma : Ecco Come ridurre il debito : Nel giorno in cui il complicato puzzle delle candidature di Forza Italia finisce per comporsi Silvio Berlusconi segue a distanza le ultime limature. Se Paolo Romani, Renato Brunetta, Niccolò Ghedini, Sestino Giacomoni e Gregorio Fontana sono a Roma nella sede di Piazza San Lorenzo in Lucina (per l'occasione blindata anche da una guardia giurata) a completare le liste, il presidente di Forza Italia ad Arcore cerca di sbrigare alcuni ...

Le prime due scimmie clonate Come Dolly per ridurre l'uso dei primati in laboratorio : I loro musetti sbucano timorosi dietro ad un enorme peluche: qualche istante di incertezza, ed eccoli zompettare vivacemente nell'incubatrice, con gli occhioni curiosi puntati all'obiettivo della telecamera. Sono Zhong Zhong e Hua Hua, le prime due scimmie al mondo clonate con la tecnica della pecora Dolly. La loro nascita, avvenuta rispettivamente otto e sei settimane fa, è annunciata sulla rivista Cell dai ricercatori dell'Istituto di ...

Come ridurre l’appetito integrando nella nostra dieta frutta e verdura per una dieta detox : E’ molto importante inserire nella propria alimentazione quotidiana il consumo regolare di frutta e verdura, in quanto contribuisce a ridurre sia la ritenzione idrica, aiuta a dare il senso di sazietà e serve a ridurre le calorie assunte con la dieta. A spiegare ciò, è la dottoressa Manuela Pastore dietista dell’ospedale Humanitas. Le verdure da preferire sono quelle crude perché trattengono meno acqua e riducono il senso ...