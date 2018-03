Argentina | super gol di Messi in allenamento | Italia avvisata

Probabili Formazioni Tigre-Independiente Superliga Argentina 20-03-2018 : Martedì 20 marzo alle ore 01:15 toccherà all’Independiente concludere questa 20^ giornata di Primera Division Argentina. A tentare di fermare la squadra di mister Holan ci sarà il Tigre, squadra di blasone inferiore ma determinata a risalire dalle zone calde della classifica. La squadra della provincia di Buenos Aires è al momento al 24^ posto in classifica a 15 punti a parimerito con il Temperley. La zona retrocessione è molto ...

Probabili Formazioni River Plate-Belgrano Superliga Argentina 19-03-2018 : Continua la rincorsa del River Plate alle zone di classifica che storicamente gli compete. A tentare di frenare la cavalcata dei padroni di casa lunedì 19 marzo alle ore 00:00 ci sarà il Belgrano in una sfida che si preannuncia tutto fuorché scontata per entrambe le compagini. I padroni di casa hanno ilo morale alle stelle grazie alle 2 vittorie consecutive ottenute in campionato contro il Patronato per 1 a 0 e nella Supercopa Argentina ...

Probabili Formazioni Atletico Tucuman-Boca Juniors Superliga Argentina 18-03-2018 : Continua la frenetica Superliga Argentina e l’altrettanta frenetica corsa al primo posto in classifica. La capolista Boca Juniors questa settimana dovrà vedersela con l’Atletico Tucuman domenica 18 marzo alle ore 21:45 in una sfida in trasferta mai semplice. I padroni di casa si trovano al momento nel mezzo della lunga classifica della Primera Division con 25 punti insieme a Banfield e Rosario Central. Il momento non è del ...

Probabili Formazioni Independiente-Argentinos Jrs Superliga Argentina 12-03-2018 : Lunedì 12 marzo alle ore 01:30 andrà in scena una sfida che si preannuncia piena di emozioni, colpi di scena e sicuramente carica di spettacolo. Stiamo parlando del match che vedrà contrapposti Independiente e Argentinos Juniors, due squadre uscite decisamente vittoriose dall’ultimo turno di campionato. Scopri di più sull’ultimo match dell’Independiente! I padroni di casa sono reduci dalla convincente e larga vittoria ...

Probabili Formazioni Patronato-River Plate Superliga Argentina 11-03-2018 : Continua il periodo no del River Plate che nel match di domenica 11 marzo alle ore 01:30 dovrà sfidare il Patronato in una sfida che si preannuncia delicata a tutti gli effetti. Le due Formazioni infatti sono sempre più verso il fondo della classifica e un’inversione di tendenza è decisamente obbligatoria prima che sia troppo tardi. I padroni di casa si trovano al momento al 24^ posto in classifica e, fino a questo momento, hanno ...

Probabili Formazioni Boca Juniors-Tigre Superliga Argentina 10-03-2018 : Continua la rincorsa del Boca Juniors alla vittoria finale del campionato. Questa settimana sarà il Tigre a provare a fermare la capolista sabato 10 marzo alle ore 23:15 nella splendida e sempre emozionante cornice de La Bombonera. Gli xeneizes mantengono il proprio primato in classifica nonostante la brutta sconfitta per 2 a 0 rimediata nell’ultimo turno contro l’Argentinos Juniors. Il massiccio turnover attuato da mister ...

Probabili Formazioni Argentinos Jrs-Boca Juniors Superliga Argentina 06-03-2018 : Continua la fuga verso il traguardo finale del Boca Juniors che, in caso di vittoria in questa giornata, potrebbe portarsi a più 11 dalla seconda Talleres Cordoba. Questa settimana i gialloblu dovranno vedersela martedì 6 marzo alle ore 01:15 l’Argentinos Jrs tra le mure nemiche. Il prestigio della società polisportiva di Buenos è noto a tutti gli amanti del calcio per aver fatto da trampolino di lancio a giocatori del calibro di ...

Probabili Formazioni San Martin S.J.-Independiente Superliga Argentina 05-03-2018 : In tutti campionati può capitare di avere un calendario sfavorevole. Il San Martin S.J. lo sa perfettamente visto che, dopo la sfida di settimana scorsa contro il Boca, lunedì 5 marzo alle ore 23:00 dovrà ospitare nel proprio stadio l’Independiente, una delle squadre più in forma della competizione. I padroni di casa, come prima accennato, sono reduci dalla sconfitta per 4 a 2 contro la capolista della Superliga Argentina. Una ...

LIVE Motocross - GP Argentina 2018 in DIRETTA : Antonio Cairoli subito all’attacco nella MXGP. Il Supersiculo alla riscossa : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del GP di Argentina del Mondiale di Motocross 2018. Antonio Cairoli va subito all’attacco nella MXGP. Tony inizia la stagione a caccia del decimo titolo iridato. Lo ha fatto con il piede giusto, vincendo la qualifying race, dominata dall’inizio alla fine. Il pilota italiano della KTM è senza dubbio il favorito principale di oggi, l’uomo da battere, ma dovrà comunque stare attento ai suoi ...

Probabili Formazioni River Plate-Chacharita Juniors Superliga Argentina 04-03-2018 : Dopo la parentesi dedicata alla Copa Libertadores tornano le emozioni e le frenesie della Superliga Argentina. In questa 18^ giornata il River Plate andrà ad ospitare tra le mura di casa domenica 4 marzo i rivali del Chacharita Juniors in un match che si prospetta tutto meno che scontato. I biancorossi di Buenos Aires sono reduci dall’ottimo pareggio per 2 a 2 ottenuto in Copa contro i brasiliani del Flamengo. I rossoneri godono di ...

Probabili Formazioni Boca Juniors-San Martin S.J. Superliga Argentina 26-02-2018 : Altro weekend lungo di Superliga Argentina e altro weekend in cui il Boca Juniors deve allungare sulle rivali per arrivare al titolo finale. Lunedì 26 febbraio alle ore 01:30 toccherà al San Martin S.J. tentare di fermare la cavalcata solitaria della capolista in una sfida che si preannuncia come sempre delicata. I padroni di casa sono reduci dall’ennesima vittoria in campionato. La vittima di settima scorsa è stata il Banfield, ...

Probabili Formazioni Independiente-Banfield Superliga Argentina 25-02-2018 : Continua la rincorsa alla capolista Boca da parte delle rivali tra le quali Talleres Cordoba, San Lorenzo e Independiente. Proprio quest’ultima domenica 25 gennaio alle ore 21:00 ospiterà tra le mura di casa il Banfield con l’obiettivo di risalire la classifica sempre di più e sempre più in fretta. I padroni di casa sono reduci dal pareggio per 0 a 0 contro il Temperley, pareggio che ha solo rallentato le speranze dei ragazzi ...

Probabili Formazioni Velez Sarsfield-River Plate Superliga Argentina 24-02-2018 : La classica sfida di Primera Division Argentina tra Velez e River Plate ci ha regalato in passato molte emozioni ed è spesso stata una sfida per accaparrarsi il premio finale. Tuttavia il match in programma sabato 24 febbraio alle ore 23:15 non sarà di questo tipo in quanto le due squadre si trovano ampiamente nella metà di destra della classifica. I padroni di casa sono situati al ventunesimo posto in classifica e sono reduci da due ...

Belen Rodriguez su Pornhub : VIDEO della showgirl cercatissimo - l’Argentina ‘supera’ Diletta Leotta [FOTO] : 1/27 Foto Instagram ...