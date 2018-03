Ape social | entro il 31 marzo la domanda di certificazione

Riforma pensoni/ Ape social e precoci - Inps pronta a dare consulenza (ultime notizie) : Riforma pensioni, ultime notizie. Ape social e precoci, Inps pronta a dare consulenza. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 16 marzo(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 16:21:00 GMT)

Fausto Brizzi e Claudia Zanella di nuovo insieme/ CApelli rosa e ricette social per la moglie del regista : Dopo molestopoli e le accuse piovute su Fausto Brizzi da starlette e attrici, sembra che sia tornato il sereno in famiglia e Claudia Zanella cammina di nuovo al suo fianco(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 13:46:00 GMT)

Pensioni anticipate e Ape social : scadenza al 31 marzo per l'invio delle domande Video : Torniamo ad aggiornare i nostri lettori sulle ultime opzioni di pensionamento anticipato attualmente disponibili [Video] con un nuovo articolo tecnico riguardante l'#APE socialE. Si avvicina infatti sempre di più la data di chiusura della prima finestra utile per poter effettuare l'apertura della pratica ed il conseguente invio all'Inps in favore di coloro che maturano i requisiti utili di accesso all'anticipo Pensionistico entro l'anno in ...

“Ma che ne sApete…”. Il dolore di Elena Santarelli non ha fine. Dopo aver raccontato pubblicamente la malattia del figlio di 8 anni - si trova a lottare contro un’altra “bestiaccia”. Il suo sfogo sui social fa pensare : Elena Santarelli e il marito Bernardo Corradi stanno vivendo un dramma familiare terribile. È un periodo davvero faticoso: il loro piccolo Giacomo, 8 anni, è molto malato. La Santarelli si è “confidata” via social lo scorso 30 novembre: ha detto che la sua famiglia stava attraversando il periodo peggiore della vita e che il figlio maggiore, Giacomo, stava male. La modella non è entrata nei particolari ma si è capito molto bene che il piccolo ha ...

Ape Sociale - la beffa dei lavoratori autonomi : come funziona l'uscita anticipata : L'anticipo pensionistico è una misura su cui il governo ha puntato tantissimo per dare un'opportunità di uscita dal mondo del lavoro a tanti lavorati che con la riforma pensionistica stabilita...

Perugia Social Photo Fest il festival della fotografia terApeutica : È la prima rassegna a livello internazionale dedicata alla fotografia Sociale e terapeutica intesa come mezzo per attivare “un processo di autocoscienza e di esplorazione del sé”. Foto di denuncia, riflessione, riscatto di identità individuali e collettive sono al centro del Festival che quest’anno, alla sua quinta edizione, ha deciso di concentrarsi sul tema della pelle. Una parola che racchiude molteplici significati. Quella pelle che segna ...

Riforma pensioni/ Raccolta firme Uila sull'Ape social (ultime notizie) : Riforma pensioni, utimissime. Prosegue la Raccolta firme Uila sull'Ape social. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 8 marzo(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 09:29:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI/ La bocciatura per Ape social e Quota 41 (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultimissime. La bocciatura del voto per Ape social e Quota 41. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 7 marzo(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 13:21:00 GMT)

Novità Ape Sociale 2018 per lavoratrici e disoccupati : Da quanto si può leggere sul sito ufficiale dell’Inps, la circolare numero 34 del 23 febbraio 2018 ha modificato i termini per presentare le domande e esteso la platea dei beneficiari dell’Ape Sociale. Con le modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2018 vi saranno molte Novità per chi matura i requisiti anagrafici durante l’anno, ed avrà tempo fino al 31 marzo oppure il 31 luglio per presentare la domanda. Ape Sociale anche per mamme e ...

RIFORMA PENSIONI/ Ape social precoci - ultimo giorno per presentare l'istanza (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultimissime. Ape social precoci, ultimo giorno per presentare l'istanza. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 1 marzo(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 13:04:00 GMT)

Ape social e Precoci - come presentare la nuova domanda : Aggiornate le procedure Inps per le nuove domande di accesso all’Ape social e Precoci, a seguito delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2018 per gli addetti ai lavori usuranti, i caregiver, i disoccupati e le donne con i figli. L’Istituto previdenziale ha chiarito con le circolari n. 33 e 34 appena pubblicate, tutti gli aspetti applicativi delle nuove regole alle domande presentate a partire dal 1° Gennaio 2018. Ape social ...

“Wow. Che bello!”. Avete mai visto il fratello di Silvia e Giulia Provvedi? Le Donatella lo hanno ‘nascosto’ per anni - ma adesso il giovane Matteo ‘salta fuori’ e - con i cApelli scuri e gli occhioni color ghiaccio - conquista i social : Modenesi classe 1993 e grandi occhioni celesti, Giulia (la bionda) e Silvia (la mora) due anni fa hanno raggiunto il successo grazie al reality show L’Isola dei famosi. A vederle così sembrano identiche, ma di carattere si definiscono ”diversissime ma complementari”. Fin dalla più tenera età, le sorelle Provvedi coltivano un sogno comune: diventare delle popstar. A forzare la mano del destino è Silvia, che iscrive lei e ...

Sconnessi - i protagonisti Memphis e Bentivoglio : 'Social? Non ci piace avere una finestra Aperta sulle nostre vite' : Se per uno scherzo del destino fossimo diSconnessi dalla rete? O meglio 'Sconnessi', come recita il titolo del film diretto da Christian Marazziti, cosa succederebbe nella nostra quotidianità? I ...