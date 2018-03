Surf | Quiksilver Pro Gold Coast 2018 | trionfa l’australiano Julian Wilson | eliminato

oasport

(Di mercoledì 21 marzo 2018) Prima tappa della WorldLeaguee grandi emozioni per gli appassionati della tavola, in cerca dell’onda giusta, nellaProin Australia. E’ arrivato il successo nel primo appuntamento del tour mondiale per l’australianoche ha avuto meglio in una finale tutta “aussie” su Adrian Buchan. Il vincitore è stato autore di una prova quasi perfetta aperta con un 9.93 e rafforzata da un 7.50 sulla seconda onda. Niente da fare per lo sfidante che, specie per il punteggio ottenuto nel primo tentativo (6.50), non è riuscito a recuperare il gap dal rivale concludendo con 15.10 contro i 17.43 punti deltore. “Questo è un sogno che si realizza – le prime parole di– Ho imparato molto e grazie al sostegno della mia famiglia sono riuscito a superare le difficoltà rappresentate dal mio infortunio, ...