Striscia la Notizia vs Isola dei Famosi 2018 | il cellulare nascosto di Elena Morali e

(Di mercoledì 21 marzo 2018) Massimo Ceccherini, concorrente dell'deinel 2017, ieri sera, ha confermato la testimonianza di Giulia Calcaterra andata in onda nei giorni scorsi ala, secondo cui anche nella scorsa edizione del reality di Canale 5, alcuni naufraghi avrebbero fumato canne durante il soggiorno in albergo, prima del trasferimento sulla spiaggia. A Valerio Staffelli, che gli ha chiesto se fosse presente marijuana in quella edizione, l'attore toscano ha risposto con la sua solita schiettezza: «A pacchi. Quando arrivi lì in albergo ci sono proprio gli honduregni che te la vendono. Tutti se le facevano (le canne ndr) quando c'ero io. Hai l'ansia stai male, devi andare a morire. Io, per esempio, mai fumato una canna in vita mia. L'ho dovuto fare. Monte, liberati. Dì la verità. E' una droga leggera».