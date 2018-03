Maltempo | altro che Burian | niente neve persino a L’Aquila | ma le scuole sono chiuse

meteoweb.eu

(Di mercoledì 21 marzo 2018) Nel timore di abbondanti nevicatestateoggi ledi ogni ordine e grado a l’Aquila: fiocchicaduti nella prime ore della mattina con un accumulo a terra molto modesto, circa 2 cm. La viabilità è regolare. Il provvedimento di chiusura degli istituti scolastici è stato firmato ieri sera dal sindaco Pierluigi Biondi, e deciso in considerazione dell’avviso di condizioni meteo avverse emesso dal Dipartimento di Protezione civile, secondo cui sarebbero erano possibili precipitazioni nevose sul territorio dell’Aquila, con quantitativi al suolo localmente abbondanti sui rilievi. “L’ordinanza si e’ resa necessaria in via precauzionale per prevenire problemi alla circolazione, facilitare le operazioni dei mezzi spartie spargisale e andando incontro alle esigenze degli abitanti delle frazioni piu’ alte e dei paesi del territorio ...