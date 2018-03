Isola | Rosa Perrotta choc La gaffe è clamorosa e tra il pubblico cala il gelo Quelle

Rosa Perrotta - gaffe sulla lingua italiana all’Isola : il web non perdona : Isola dei Famosi, la gaffe di Rosa Perrotta sulla lingua italiana: il web prende in giro l’ex tronista di Uomini e Donne Non è passata inosservata la gaffe di Rosa Perrotta nell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi. Alessia Marcuzzi ha mandato in onda un filmato nel quale è stata mostrata una missione che l’ex tronista di […] L'articolo Rosa Perrotta, gaffe sulla lingua italiana all’Isola: il web non perdona ...

Isola - giorni 56 e 57. Marco nasconde un cocco e Bianca lo smaschera. Per Elena e Rosa una missione stile Pechino Express : Isola dei Famosi 2018 - Rosa ed Elena L’Isola dei Famosi 2018 diventa Pechino Express. La prova ricompensa di Rosa e Elena le ha condotte in un villaggio di pescatori, alla ricerca di una signora che dopo averle fatte lavorare avrebbe dovuto giudicare il loro operato. Intanto a Playa Dos Marco Ferri nasconde un cocco ma viene scoperto da Bianca. Lui ammette e chiede scusa. Isola dei Famosi, giorni 56 e 57 | Marco ha rubato un ...

Filippo Nardi preoccupato per Rosa Perrotta all'Isola dei Famosi : Isola dei Famosi: Filippo Nardi in ansia per l'amica Rosa Perrotta Intervenuto a Ultime dall'Isola, Filippo Nardi ha dichiarato di essere preoccupato per Rosa Perrotta. Il motivo? L'ex protagonista del Grande Fratello ha confidato di vedere la nuova amica molto sofferente in Honduras. Soprattutto nell'ultimo periodo, dopo le numerose litigate con Alessia Mancini e l'approdo

Isola dei Famosi : Rosa Perrotta sbotta contro Nino Formicola : Rosa Perrotta critica Nino Formicola a L’Isola dei Famosi Dal momento in cui Rosa Perrotta è approdata all’Isola che non c’è, non si è certo risparmiata nel criticare gli altri naufraghi di Playa Dos. E se giusto qualche giorno fa ha attaccato molto duramente Alessia Mancini, arrivando a definirla con epiteti impronunciabili, stavolta la ex tronista del popolare dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi ha avuto da ...

Isola dei famosi - Rosa "cuore di mamma" : "Tu mi hai aiutato a crescere" : All'Isola dei famosi momenti di commozione vera: si sa, quando si tirano in ballo i sentimenti le lacrime sono sempre dietro l'angolo. E così è avvenuto anche per Elena: la naufraga si è commossa...

Isola dei Famosi 2018 - Rocco Siffredi e Eva Henger/ Rosa Perrotta scrive una lettera : le lacrime di Elena : Isola dei Famosi 2018, anticipazioni e news. Non si arresta la querelle tra Eva Henger e Alessia Marcuzzi. L'ex pornodiva risponde alle accuse a Casa Signorini(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 17:29:00 GMT)

L’Isola dei Famosi : Rosa Perrotta rinasce dopo le critiche : Rosa Perrotta serena dopo le tante polemiche all’Isola dei Famosi Lunedì scorso è andata in onda l’ottava puntata de L’Isola dei Famosi. E in quella occasione Rosa Perrotta è stata eliminata dai telespettatori, i quali hanno deciso di premiare al televoto la sua rivale di sempre Alessia Mancini e il mimo di Zelig Simone Barbato. Ma i colpi di scena non sono certo finiti qua. Cos’altro è successo? Successivamente Rosa è ...

MARIO PERROTTA - CHI È IL PAPÀ DI ROSA PERROTTA?/ Il video dell'emozionante incontro (Isola dei Famosi 2018) : MARIO PERROTTA, chi è il papà di ROSA PERROTTA? Poco prima del verdetto della nomination, l'ex tronista ha ricevuto un'emozionate sorpresa. Ecco il video dell'abbraccio fra padre e figlia(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 15:14:00 GMT)

Pietro Tartaglione : 'Quando Rosa tornerà dall'Isola matrimonio o figlio' Video : L'avventura sull'#Isola dei Famosi 2018 continua nei migliori dei modi per l'ex tronista del trono classico di Uomini e Donne [Video], Rosa Perrotta. La giovane naufraga ben presto potrebbe riabbracciare il compagno, Pietro Tartaglione, facendo rientro a casa, in Italia. Il ritorno di Rosa dal suo amato che ricordiamo essere il corteggiatore scelto dalla tronista riservera' un grande colpo di scena a tutti i suoi fan: a svelarne i dettagli è ...

Isola dei Famosi - Rosa lascia la Palapa ma rimane in gioco : Il pubblico ha voluto con il 43,4% dei voti che Rosa Perrotta uscisse dall' Isola dei Famosi e ha preferito lasciare ancora in gioco Simone Barbato e Alessia Mancini. Ma per Rosa l 'Isola non finisce ...

Nadia Rinaldi eliminata all'Isola dei famosi - Rosa Perrotta resta "sola" con Elena Morali : Rosa Perrotta è la concorrente eliminata all'Isola dei famosi 13 nella puntata di lunedì 12 marzo su Canale 5: al televoto perde contro Simone Barbato e Alessia Mancini. Ma può rientrare in gioco… e alla fine esce Nadia Rinaldi. Rosa Perrotta "esce" dall'Isola dei famosi 2018, qual è la percentuale del televoto? Rosa lascia il reality show: al

Pietro Tartaglione : 'Quando Rosa tornerà dall'Isola matrimonio o figlio' : L'avventura sull'Isola dei Famosi 2018 continua nei migliori dei modi per l'ex tronista del trono classico di Uomini e Donne, Rosa Perrotta. La giovane naufraga ben presto potrebbe riabbracciare il compagno, Pietro Tartaglione, facendo rientro a casa, in Italia. Il ritorno di Rosa dal suo amato (che ricordiamo essere il corteggiatore scelto dalla tronista) riserverà un grande colpo di scena a tutti i suoi fan: a svelarne i dettagli è proprio il ...

Isola - eliminata Rosa Perrotta : Con il 43,60% delle preferenze, Rosa Perrotta esce dal gioco. Per la naufraga l’avventura sull’Isola dei famosi...

Isola - regalo emozionante per Rosa Perrotta : in Honduras arriva "l'uomo della sua vita" : Dopo quella per Alessia Mancini, una sorpresa è arrivata a stupire anche Rosa Perrotta, commossa fino alle lacrime dall’incontro con l’amato papà. L’uomo ha affrontato una malattia, argomento che...