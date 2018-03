blogo

: Ela Weber, la nuova vita lontano dalla tv: 'Ho sofferto di depressione' - gossipblogit : Ela Weber, la nuova vita lontano dalla tv: 'Ho sofferto di depressione' - GPasqui : Ela Weber, la nuova vita lontano dalla tv: 'Ho sofferto di depressione' -

(Di mercoledì 21 marzo 2018) Manuela Hanneloredetta Ela, tedesca di Dettelbach, negli Anni 90 ottenne un grandissimo successo nello showbiz italiano. Con Tira & Molla, al fianco di Paolo Bonolis, diventò la Sellerona più conosciuta. Ma tutto quell'attenzione nei confronti di Ela fece "cadere" Manuela. "Non ero io. Ero il fenomeno. Nessuno conosceva veramente Manuela, tutti conoscevano Eva ... Quella che vedevate era una finzione e solo una parte di me. Come quando andate in vacanza per una settimana e potete essere quello che volete. Però la mia vacanza è durata troppo. Il successo è diventato sempre più grande e non avevo neanche il tempo materiale per elaborarlo. Pensavo di rimanere in Italia per tre mesi, sono ancora qua. Ma non potevo essere solo Eva, dovevo essere anche Manuela a un certo punto. A un certo punto la mia vera me è crollata. Non potevo essere più Eva", ha raccontato ...