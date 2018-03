Striscia | Massimo Ceccherini conferma di aver fumato canne all’Isola

lanostratv

(Di martedì 20 marzo 2018) Isola dei Famosi: la verità dila Notiziala Notizia continua la sua inchiesta contro l’Isola dei Famosi. Dopomostrato alcune clip in cui si proverebbe che Elena Morali abbia portato con sé un telefono cellulare, Valerio Staffelli ha intervistato. Il comico ha preso parte al reality condotto da Alessia Marcuzzi lo scorso anno e, di fronte alle telecamere di canale 5, ha rivelato didellequando si trovava in albergo prima dell’inizio del programma. Ovviamente, vista la spiccata personalità comica di, è probabile che l’attore abbia ironizzato sulla faccenda del canna-gate, rivelando qualcosa che forse non è mai accaduto. Anzi, di fronte all’inviato dila Notizia, ha perfino invitato Francesco Monte a fare “coming out”,ndo una volta e ...