Sicilia | conferenza capigruppo Ars | Sgarbi via entro fine mese o censura

(Di martedì 20 marzo 2018) Palermo, 20 mar. (AdnKronos) – “Semarzo non saranno pervenute formalmente le dimissioni dell’assessore ai Beni Culturali Vittorioladeiformalizzerà la mozione dinei suoi confronti, presentata dal Movimento 5 Stelle”. E’ la nota approvata dalladei capigruppi firmata oggi, e letta poco fa in aula, a inizio seduta dell’Ars, dal vice presidente Giancarlo Cancelleri. Ma proprio ieri, instampa, pur annunciando l’addio alla giunta ha fatto sapere che andrà via non prima di maggio. L'articoloArs,viasembra essere il primo su Meteo Web.