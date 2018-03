Si è tolto la vita l’uomo che ha ucciso la moglie fuori da una scuola a Terzigno

Si è tolto la vita l’uomo che ha ucciso : Il corpo, secondo quanto riferiscono i carabinieri, è stato trovato poco distante dall’istituto scolastico

Imma - uccisa davanti scuola dal marito : Pasquale Vitiello si è tolto la vita con la stessa arma : Pasquale Vitiello, l'uomo che ieri ha ucciso la moglie davanti alla scuola di Terzigno frequentata dalla loro figlia, è stato trovato morto questa mattina. Vitiello, dopo l'omicidio,...

Luigi Capasso - chi era il carabiniere che ha ucciso le figlie e si è tolto la vita. Gli insulti su Facebook : 'Bastardo assassino' : Ha preso in ostaggio la moglie e le figlie barricandosi in casa, poi le ha uccise e si è tolto la vita. Ma chi è Luigi Capasso , autore della tragedia familiare che si è consumata questa mattina ...

Sanremo 2018 - la "signora Trio" : "La vita mi ha tolto tanto" : Rosa Trio dopo una semplice inquadratura è divantata una vera e propria star di Sanremo . Il suo profilo Instagram è letteralmente esploso con migliaia di like in pochi minuti. Intervenendo a Un ...

Bellona. Davide Mango si è tolto la vita dopo avere ucciso la moglie : Davide Mango alla fine si è ucciso. La guardia giurata lunedì pomeriggio ha ammazzato la moglie, s’è barricato in casa e ha esploso decine di colpi dal balcone con un fucile e una pistola, ferendo 5 persone. Grande panico tra la…Continua a leggere →

Cassino - la figlia lo aveva accusato di abusi in un tema : si è tolto la vita davanti a una chiesa : Si è tolto la vita l'agente della polizia penitenziaria di Cassino, 54 anni, accusato di aver abusato della figlia di 14 anni in un paese in provincia di Frosinone. Era stata la stessa adolescente a raccontarlo in un tema. All'uomo era stato imposto il divieto di non avvicinarsi alla moglie e alle figlie

