Nell' occhio del ciclone

“È finita!”. C’è posta per te - Maria De Filippi in ginocchio. Un’autentica rivoluzione - qualcosa che non si era mai visto Nella storia del programma. Un colpo al cuore per la signora del sabato sera : Un giorno nero. Uno di quelli che si ricorda e che, c’è da scommetterlo, anche Maria De Filippi ricorderà a lungo, perché quanto successo ieri ha fatto, a suo modo, storia. Mai infatti era successo che durante la trasmissione si verificassero uno serie di eventi negativi del genere. Cosa è successo? Semplice, la signora della televisione italiana ha realizzato il record di buste chiuse a “C’è posta per Te”: due figli hanno il coraggio di ...

Moto3 - Mondiale 2018 : Enea Bastianini e Niccolò AntoNelli vogliono il titolo - ma occhio ad Aron Canet e Jorge Martin : Con il Gran Premio del Qatar prende il via ufficialmente il Mondiale Moto3 2018. Come sempre la categoria regala grandi battaglie e sorprese e, in questa occasione, anche un nuovo campione Mondiale. Lo spagnolo Joan Mir, infatti, dopo aver dominato la stagione 2017 è sbarcato in Moto2, per cui ha lasciato spazio a tutti per puntare allo scettro della classe. Quali saranno, dunque, i grandi favoriti di questo campionato? Come sempre la Moto3 ...

“Incinta!”. Alessia Marcuzzi svela tutto sul ‘pancino’. La conduttrice dell’Isola dei Famosi è Nell’occhio del gossip da un po’ - per via di quelle forme sospette : “È in arrivo il terzo figlio”. Ormai alle strette la PiNella ha parlato : Colpi di scena a profusione per questa (s)fortunatissima edizione dell’Isola dei Famosi. Canna-gate, litigi, malori, presunte storie d’amore: nulla sta risollevando il reality più moscio della storia. Recentemente è stato fatto l’annuncio dell’arrivo di Valeria Marini in Honduras, ultimo asso nella manica di una produzione arrancante e sconfortante. Lo scorso anno sì, che i telespettatori si sono divertiti ...

MasterChef 2018 - occhio al vincitore. La battaglia (finale) ai forNelli. Sono loro i tre aspiranti vincitori dell’ultima edizione. Nervi tesi e padelle bollenti… : Gran finale per la settima stagione di MasterChef. Giovedì 8 marzo, nella puntata in onda su Sky Uno alle 21.15, si saprà il nome del vincitore. Sono rimasti in tre a giocarsi il titolo: Simone Scipioni, Alberto Menini e Kateryna Gryniukh. Per il vincitore, 100mila euro in gettoni d’oro e la pubblicazione di un libro di ricette. Alberto aveva fin dall’inizio un unico obiettivo: vincere; all’interno della Masterclass è ...

Livorno - militante di CasaPound aggredito Nella notte mentre attaccava manifesti : rischia di perdere un occhio : Un militante di CasaPound è stato aggredito a Livorno mentre stava tentando di riattaccare un manifesto strappato in via Garibaldi. L’uomo – secondo quanto fa sapere CasaPound – è stato assalito da quattro persone che, cappucci alzati e bastoni alla mano, prima lo hanno picchiato e poi hanno sfondato i finestrini della sua auto, al cui interno era presente la compagna incinta, rimasta illesa anche se sotto choc. L’esponente del ...

“Così Fabrizio si rimette nei guai”. Una sola mossa ed è già Nell’occhio del ciclone. Nemmeno il tempo di uscire dal carcere e Corona ‘lo fa’. E ora è di nuovo ‘osservato speciale’ : “Fabrizio Corona sfida i giudici”. Così titolano molti giornali dopo aver appreso l’ultima dell’ex re dei paparazzi, uscito da poco dal carcere di San Vittore dopo un anno e mezzo di reclusione. È stato scarcerato lo scorso 21 febbraio perché ha ottenuto l’affidamento provvisorio terapeutico. Quindi di giorno deve recarsi in una comunità di Limbiate per disintossicarsi dalla sua dipendenza dalla cocaina e di ...

“Oddio - ancora!”. Giulia De Lellis Nell’occhio del ciclone : nel video social ‘spunta’ il dettaglio che fa infuriare i fan. Ma lei - senza vergogna - risponde così : Già nella casa di Cinecittà aveva mostrato e ammesso di avere molte lacune in grammatica italiane e in cultura generale. Giulia De Lellis, nata televisivamente nello studio di Uomini e Donne, è stata protagonista di un’altra figuraccia. Già, la fidanzata di Andrea Damante si trova negli Stati Uniti insieme all’ex tronista e sul suo account Instagram è intervenuta per raccontare ai suoi fan il suo problema con i brufoli e la ...

“State attenti - non condividete!”. WhatsApp - occhio alla nuova bufala. Se anche voi avete ricevuto questo curioso messaggio - niente paura - non siete i soli. 4 consigli utilissimi per non cadere (di nuovo) nel “traNello” : In questi giorni non si è parlato d’altro: Facebook, WhatsApp, ma anche a voce. “Sui social network e attraverso testi inviati da cellulare messaggi che annunciano un addebito da 35 euro sulla bolletta della luce di aprile, finalizzato a coprire i debiti degli utenti morosi, quelli cioè che non hanno pagato la propria bolletta elettrica – denuncia il Codacons – Un messaggio pericolosissimo perché invita anche a non pagare la ...

Scandalo pedofilia : Papa Francesco Nell'occhio del ciclone : Papa Francesco è al centro della peggiore crisi del suo quinquennio di pontificato. La causa? lo Scandalo legato agli abusi sessuali all'interno della Chiesa. Il Santo Padre ha sempre goduto di grande popolarità e stima da parte dei fedeli perché dice le cose giuste al momento giusto. Lo ha fatto anche quando ha promesso "tolleranza zero" nei confronti di tossicodipendenti e spacciatori, esprimendo il suo cordoglio e la sua compassione per le ...

Roma - alla Balduina si apre una voragine Nell'asfalto. Il Campidoglio Nell'occhio del ciclone : Un boato assordante, la sensazione di una grossa scossa e subito davanti agli occhi dei passanti il cedimento di 50 metri di asfalto. E' accaduto in Via Libia Andronico, alla Balduina, quartiere ...

Vermi Nell'occhio - cos'è la Thelazia Gulosa : Un caso più unico che raro , quello di Abby Beckley. La 27enne di Grants Pass, in Oregon, che ha scoperto di avere 14 Vermi nell'occhio . Una scoperta fatta davanti uno specchio dopo una vacanza-...

Ragazza con 14 vermi Nell'occhio/ Ha dovuto estrarli uno per uno per 20 giorni : ecco cosa è successo : Per la prima volta nella storia un parassita dei bovini e dei cavalli si adatta all'essere umano: una Ragazza americana ha dovuto estrarre 14 vvermi dal suo occhio sinistro(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 16:32:00 GMT)

Ecco 'TaxOlolo' - il virus 'esattoriale' : occhio alla mail traNello : Continuano le segnalazioni di comunicazioni fraudolente pervenute ai contribuenti - imprese e cittadini - attraverso email. La particolare pericolosità deriva dal malware associato e dal fatto che ...

Mercato - Ramires chiama l Inter Spero Nell accordo . Occhio Atalanta - il Liverpool vuole Gomez : ROMA - Il difensore tanto atteso da Luciano Spalletti non è ancora arrivato ma l'Inter sembra molto attiva sul fronte trequartista. nelle ultime ore, al club nerazzurro sarebbe stato sottoposto il ...