Monti | “Un governo solo Lega-M5S? Non è scontato | sono troppo diversi”

fanpage

: Secondo #LuciaAnnunziata un governo dei #populisti 'non conterebbe nulla in Europa'. Finalmente qualcuno che dice l… - NicolaMorra63 : Secondo #LuciaAnnunziata un governo dei #populisti 'non conterebbe nulla in Europa'. Finalmente qualcuno che dice l… - Toni_Borlini : @whiteguidos @AlessioPessott @gusbaratta @Marcozanni86 Inoltre la maggior parte di italiani oggi ha un solo vero 'r… - luca7goldenwing : RT @montagne360: ??? #Montagne360 / RIPARTIAMO DAL CENTRO Sulla neve fresca dei Monti della Laga ad #Amatrice: sulla rivista di Marzo itiner… -

(Di martedì 20 marzo 2018) Mario, ex presidente del Consiglio ed ex commissario europeo, non ritiene che il voto italiano sia stato una protesta contro l'Ue: "È un voto contro l’establishment politico italiano, perché non è riuscito a risolvere i problemi che il Paese".