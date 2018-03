I compensi degli attori di Stranger Things salgono per la terza stagione | quanto

optimaitalia

(Di martedì 20 marzo 2018) Il sito Deadline ha svelato l'aumento deidi, una notizia che rimbalza online ancor prima dell'inizio della, le cui riprese sono previste in primavera. Fin dal suo debutto, la serie tv di Netflix ha conquistato pubblico e critica, e tale successo si è tradotto in una nuova negoziazione tra il colosso di streaming e le sue star, la cui paga ha subito un aumento vertiginoso, sopratutto per i giovani interpreti dello show ambientato negli anni Ottanta.guadagneranno Millie Bobby Brown, Winona Ryder e gli altri membri del cast? TVLine riporta dettagliatamente le cifre da capogiro per ogni attore di: per i giovani Finn Wolfhard (Mike), Millie Bobby Brown (Eleven), Gaten Matarazzo (Dustin), Caleb McLaughlin (Lucas) e Noah Schnapp (Will), la compagnia Netflix è disposta a pagare 250,000 dollari ad episodio - mentre ...