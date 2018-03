Colpita da infarto in gita a Napoli | Martina è morta a 14 anni dopo cinque giorni di

morta l'attrice che fu regina di Bollywood : Sridevi Colpita da un infarto a 54 anni : Anche il mondo della politica si è unito alle condoglianze espresse dal mondo dello spettacolo, a partire dal premier Narendra Modi che si è detto "rattristato" per la scomparsa dell'attrice.

Balduina - donna Colpita da infarto dopo la frana : 'Adesso li denunciamo tutti' : Quel crollo, che ha vissuto in prima persona, le ha provocato un infarto. Il suo cuore non ha retto nel vedere la strada sprofondare, poi l'evacuazione veloce da casa, il soccorso dei vicini. Norma ...

Pietre dal cavalcavia - la donna nel milanese morì perché Colpita dal sasso e non per infarto : E' morta perché colpita direttamente dal sasso lanciato contro la sua macchina e non per un infarto causato dallo choc, come si era ipotizzato inizialmente. Nilde Caldarini, 62 anni, era insieme a ...

Pietre dal cavalcavia - la donna nel milanese morì perché Colpita dal sasso e non per infarto : E' morta perché colpita direttamente dal sasso lanciato contro la sua macchina e non per un infarto causato dallo choc, come si era ipotizzato inizialmente. Nilde Caldarini, 62 anni, era insieme a ...

Sasso contro auto nel Milanese : donna morì perché Colpita dalla pietra e non per infarto : Sasso contro auto nel Milanese: donna morì perché colpita dalla pietra e non per infarto Il Sasso fu lanciato da un terrapieno a lato di una strada, a Cernusco sul Naviglio. Si procede per omicidio volontario Continua a leggere L'articolo Sasso contro auto nel Milanese: donna morì perché colpita dalla pietra e non per infarto sembra essere il primo su NewsGo.

Milano - sasso contro auto : donna morì perché Colpita e non per infarto : È morta perché colpita direttamente dal sasso, e non per un infarto causato dallo choc come si era ipotizzato inizialmente, Nilde Caldarini, la 62enne che era, assieme a quattro amici, nell’auto centrata il 10 novembre scorso da una pietra lanciata da un terrapieno a lato di una strada a Cernusco sul Naviglio (Milano). La causa del decesso è stata accertata da una consulenza medico-legale, non ancora depositata e disposta dal pm Silvia Bonardi, ...