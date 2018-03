Cina | stop ai funerali porno Vietati spogliarelli e canzoni erotiche durante la

Cina - stop a funerali “porno” con spogliarelliste : hotline per segnalare le infrazioni (e ricevere denaro) : No a oscenità e performance volgari durante funerali, matrimoni e fiere. Lo scorso mese, il ministero della Cultura cinese ha avviato una nuova campagna moralizzatrice nelle province dello Henan, Anhui, Jiangsu ed Hebei in coincidenza con l’approssimarsi delle festività per il Capodanno lunare e le “due sessioni”, l’annuale raduno della Conferenza politica consultiva del popolo e dell’Assemblea nazionale del popolo, ...

Usa : stop al dialogo economico con Cina : 19.42 L'amministrazione Trump è pronta a interrompere il decennale dialogo economico con la Cina perché starebbe tornando indietro nell'apertura dei mercati alla concorrenza straniera. Lo ha annunciato il sottosegretario al Tesoro Malpass, a margine dei lavori del G20 a Buenos Aires, riferendo che gli Usa sono "delusi" dalla Cina.

Addio di Tillerson. Ora Pechino teme i dazi - l’avviCinamento degli Usa a Taiwan e lo stop ai colloqui con la Nord Corea : La notizia del licenziamento di Rex Tillerson da Segretario di Stato del governo degli Stati Uniti era attesa. Anche in Cina. Pechino fa sapere via stampa che collaborerà con il nuovo capo della diplomazia statunitense Mike Pompeo, anche se alcuni esperti si dicono preoccupati di eventuali ripercussioni sui rapporti tra i due paesi e, soprattutto, sull’avanzamento dei colloqui sulla Corea del Nord. La prima volta che arrivò in visita ufficiale ...

Cina - si estende il potere di Xi Jinping : stop limite due mandati presidenziali : Il Congresso nazionale del popolo ha approvato oggi quasi all'unanimità la rimozione del limite ai due mandati presidenziali massimi dalla costituzione, spianando la strada al presidente Xi Jinping di ...

Cina - stop al vincolo per il mandato presidenziale? Donald Trump è d'accordo : ... soprattutto in termini di mantenimento della democrazia e dell'avvento di nuove dittature nel mondo. In molti temono che Xi Jinping voglia diventare una sorta di secondo Putin o di secondo Kim Yong-...

Cina - stop al limite di 2 mandati. Xi Jinping verso la riconferma : Xi Jinping potrebbe restare alla presidenza della Cina anche dopo il secondo quinquennio che dovrebbe partire a marzo con l'elezione da parte dell'Assemblea nazionale del popolo. Il...

Cina - stop al limite di 2 mandati. Xi Jinping verso la riconferma : Xi Jinping potrebbe restare alla presidenza della Cina anche dopo il secondo quinquennio che dovrebbe partire a marzo con l'elezione da parte dell'Assemblea nazionale del popolo. Il Comitato centrale ...

Curling - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il Canada supera gli atleti olimpici della Russia e vola in semifinale! Vittorie per Cina e Svizzera - stop della Norvegia con gli USA : Il Canada è la prima semifinalista del torneo doppio misto di Curling alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang. La coppia formata dai campioni olimpici John Morris e Kaitlyn Lawes, oro a squadre rispettivamente nel 2014 e 2010, ha superato nettamente la squadra formata dagli atleti olimpici della Russia (Aleksandr Krushelnitckii e Anastasia Bryzgalova) con il punteggio di 8-2, ottenendo così il pass per le semifinali con una gara ...

PisCina Scandone chiusa : stop alle gare di pallanuoto del weekend : chiusa la Scandone. Ciclicamente l'impianto di Fuorigrotta viene chiuso dalla Asl 1 che settimanalmente verifica la purezza dell'acqua. Per questo motivo le gare di campionato di pallanuoto di questo ...