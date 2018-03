Caso Balzerani | la Procura apre un fascicolo sulle dichiarazioni dell' ex terrorista

Caso Moro - la procura di Firenze apre un’inchiesta sulle parole di Barbara Balzerani : La procura di Firenze , diretta dal procura tore capo Giuseppe Creazzo, ha aperto un fascicolo, al momento senza indagati e senza ipotesi di reato, su alcune dichiarazioni rilasciate dall’ex terrorista Barbara Balzerani, condannata a sei ergastoli, nel corso di un incontro al Centro popolare autogestito (Cpa) di via Villamagna, che ha sede in una st...

Caso Moro - Maria Fida : 'Che palle per il quarantennale lo dico io - Balzerani e altri Br stiano zitti' : 'Che palle il quarantennale lo dico io, non i brigatisti. E non Barbara Balzerani . Loro dovrebbero solo starsene zitti' . È il messaggio che Maria Fida Moro , primogenita di Aldo Moro , lancia nella ...

Caso Moro - il post della ‘Primula Rossa’ Balzerani sui “fasti del 40ennale”. Figlio di un membro della scorta : ‘Inopportuna’ : “Chi mi ospita oltre confine per i fasti del 40ennale?”. A due mesi dall’anniversario di via Fani, 16 marzo 1978, il giorno del sequestro di Aldo Moro e dell’uccisione della sua scorta, il post che ha scatenato la polemica è comparso sulla bacheca Facebook di Barbara Balzerani. L’ex “Primula Rossa” delle Br quel giorno in via Fani non sparò, ma era presente. La scritta, pubblicata il 9 gennaio, è poi scomparsa ...