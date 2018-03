Scialpinista muore travolto da una valanga a Livigno

Muore Scialpinista travolto da una valanga a Livigno : In questi giorni il rischio di valanghe è particolarmente marcato nella zona, i soccorsi sono intervenuti quanto intorno alle 14 è scattato l’allarme ma per l’uomo non c’è stato niente da fare

