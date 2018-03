Juve | Del Piero | ' Dybala? Sulle punizioni sono meglio io | ma può crescere Su Buffon'

Prestazioni vs risultati : l’efficacia della Juve secondo la statistica : Le performance dei club di Serie A di calcio misurata attraverso le statistiche: così i numeri spiegano il primato della Juve L'articolo Prestazioni vs risultati: l’efficacia della Juve secondo la statistica è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Infortunio Chiellini - il difensore della Juventus lascia il ritiro della Nazionale : Infortunio Chiellini – Il difensore Giorgio Chiellini ha lasciato il ritiro azzurro a Coverciano a causa di Infortunio alla coscia sinistra rimediato sabato durante la partita di campionato contro la Spal, bianconeri fermati sul risultato di 0-0. Il calciatore della Nazionale aveva risposto alla convocazione per le amichevoli contro Argentina e Inghilterra ma dopo alcuni accertamenti si è deciso per un suo ritorno a Torino per proseguire ...

Milan - Fassone : 'Data derby? Delusi dall'Inter - dimostreremo loro che si può giocare a ridosso della Juve' : Il rifiuto della società nerazzurra, come spiegato dallo stesso Fassone ai microfoni di Sky Sport " dovuto alla mancata volontà di disputare la gara a ridosso dell'impegno della squadra di Spalletti ...

Spal-Juventus 0-0 - passo falso bianconero? Allegri : “Non sono nè deluso - nè arrabbiato…” : Spal-Juventus 0-0- Un pareggio che lascia l’amaro in bocca in casa Juventus. Un’ottima SPAL tiene a secco l’attacco juventino e conquista un punto importantissimo in ottica salvezza. Il campionato resta vivo. Oggi il Napoli, battendo in Genoa, potrebbe accorciare a -2 le distante dai bianconeri. Tutto ancora in gioco, considerato anche l’imminente scontro diretto tra […] L'articolo Spal-Juventus 0-0, passo falso ...

Elisabetta Galimi da capogiro : la tifosa della Juventus in pose mozzafiato [FOTO] : 1/6 ...

Juve - infortunio Chiellini : le condizioni in vista del Real Madrid : Stando a quanto riporta Sky Sport , tuttavia, dall'ambiente Juve non filtra particolare pessimismo per il match contro il Milan dopo la sosta e, di conseguenza, neanche per il match di andata contro ...

VIDEO/ Spal-Juventus (0-0) : Chiellini salta la nazionale. Highlights della partita (Serie A 29^ giornata) : VIDEO Spal Juventus (0-0): Highlights della partita di Serie A per la 29^ giornata. Impresa degli estensi che rallentano la corsa dei bianconeri verso il settimo titolo consecutivo.(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 08:57:00 GMT)

Video/ Spal-Juventus (0-0) : highlights della partita (Serie A 29^ giornata) : Video Spal Juventus (0-0): highlights della partita di Serie A per la 29^ giornata. Impresa degli estensi che rallentano la corsa dei bianconeri verso il settimo titolo consecutivo.(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 03:01:00 GMT)

Pagelle/ Spal-Juventus (0-0) : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 29^ giornata) : Pagelle Spal Juventus: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A valida per la 29^ giornata. I nostri giudizi, i migliori e i peggiori allo stadio Mazza(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 23:08:00 GMT)

Juventus impantanata in casa della Spal : 0-0 - l'attacco fa cilecca - Chiellini va ko. +5 sul Napoli : TORINO - Al Mazza di Ferrara, la Spal ferma la corsa della Juventus e impone lo 0-0 dopo 12 vittorie consecutive dei bianconeri. Applausi per la squadra di Semplici che getta il cuore in campo e ...

Spal-Juve - il film della partita : 0-0 : La Spal ferma la Juve sullo 0-0 a Ferrara nel secondo anticipo della 29esima giornata e riapre il campionato. Domani il Napoli ha la possibilità di riportarsi a -2 dalla capolista. È stata una gara di sofferenza quella della squadra di Allegri, aggredita nella prima mezz’ora dai padroni di casa che con un pressing asfissiante hanno tenuto in mano...

La Juventus ha pareggiato 0 a 0 contro la SPAL - nell’anticipo della 29esima giornata di Serie A : La Juventus ha pareggiato in trasferta per 0 a 0 contro la SPAL nell’anticipo della 29esima giornata di Serie A giocato stasera. La Juventus – che ha schierato dall’inizio Paulo Dybala, Gonzalo Higuain e Douglas Costa, e alla fine anche The post La Juventus ha pareggiato 0 a 0 contro la SPAL, nell’anticipo della 29esima giornata di Serie A appeared first on Il Post.

Juventus - occhi su un tedesco campione del mondo : Secondo Fussball Transfers , la Juventus ha messo gli occhi sul difensore classe 1994 Matthias Ginter . Il campione del mondo tedesco milita attualmente nel Borussia Monchengladbach e in questa stagione ha già collezionato 4 goal e 2 assist

PAGELLE/ Spal-Juventus : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 29^ giornata - primo tempo) : PAGELLE Spal Juventus: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A valida per la 29^ giornata. I nostri giudizi, i migliori e i peggiori allo stadio Mazza(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 21:29:00 GMT)