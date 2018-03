Health Italia avvia collocamento bond convertibile

Gli italiani e la cucina : il futuro è Healthy - cresce del 210% l’acquisto di strumenti per cucinare in modo salutare : In previsione della remise en forme dopo le settimane di festività a tavola con famiglia e amici, gli italiani si sono preparati cercando negli ultimi mesi dell’anno prodotti per una cucina healthy home-made. L’Osservatorio di Pagomeno*, e il suo sito, il personal shopper digitale di Schibsted Italy che compara prezzi e prodotti, rivela infatti che il trend dello stile di vita sano continua a crescere nel nostro paese con +210% di ...