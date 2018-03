Eliminato l' obbligo del certificato medico sportivo per i bambini da 0 a 6 anni

Eliminato l’obbligo del certificato medico sportivo per i bimbi tra 0 e 6 anni : Eliminato l’obbligo del certificato medico sportivo per i bimbi tra 0 e 6 anni I bambini in età prescolare potranno liberamente praticare un’attività fisica organizzata senza bisogno di documentazione medica Continua a leggere L'articolo Eliminato l’obbligo del certificato medico sportivo per i bimbi tra 0 e 6 anni proviene da NewsGo.