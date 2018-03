Dalla strage di Latina all’ultimo viaggio delle gemelline Schepp | padri che uccidono i

Strage di Latina - Antonietta Gargiulo è uscita Dalla prognosi riservata : migliora ed è seguita dagli psicologi : E' uscita dalla prognosi riservata all'ospedale San Camillo di Roma Antonietta Gargiulo, la 39enne ferita a Cisterna di Latina dal marito, il carabiniere Luigi Capasso, che ha poi ucciso le due figlie e si è suicidato. Lo ha reso noto il programma di Rai Tre 'Chi l'ha visto?' nella puntata di stamani.I sanitari hanno dato il nulla osta per il trasferimento della donna dalla terapia intensiva al reparto di chirurgia generale. Gargiulo ...

Conferenza-spettacolo sabato a Scandiano per i "Percorsi di legalità" : Nando Dalla Chiesa in scena parla di "Una strage semplice" : Che vide convergere Sud e Nord, economia e politica». Il libro vuole ricostruire «il contesto evidente in cui tutto accadde: per andare oltre la retorica, e oltre il mistero». Nando Dalla Chiesa, ...

“Ha saputo…”. Strage di Latina : Antonietta Gargiulo - lo strazio di una madre. La donna è stata risvegliata Dalla sedazione e gli psicologi l’hanno giudicata “pronta” per conoscere l’atroce verità : Dal 28 febbraio 2018 Antonietta Gargiulo era ricoverata in terapia intensiva al San Camillo dopo l’aggressione feroce del marito Luigi Capasso che le aveva sparato nel garage della loro casa intonro alle 5.30 di mercoledì mentre la donna stava andando al lavoro, aveva ucciso le loro figlie Alessia e Martina di 13 e 7 anni per poi suicidarsi. Ciò che è successo a Cisterna di Latina ha sconvolto l’Italia intera. Il carabiniere, come è emerso da ...

Strage Latina : ignorati gli allarmi lanciati Dalla donna : Aveva presentato un esposto contro il marito violento che la perseguitava per tornare insieme. Oggi Antonietta, le cui condizioni restano molto gravi, subirà un altro intervento, non sa ancora che le ...

Strage di Latina - Antonietta andò 2 volte Dalla polizia. Ma non è servito | : Solo esposti, non voleva denunciare i maltrattamenti per non far finire nei guai il padre delle sue bambine

Marilou Danley - la compagna dell’autore della strage di ottobre a Las Vegas - non è più indagata Dalla polizia : La polizia di Las Vegas ha annunciato che Marilou Danley, la compagna di Stephen Paddock, l’autore della strage avvenuta a ottobre in cui morirono 58 persone, non è più sotto indagine e non sarà accusata di nessun reato in relazione alla The post Marilou Danley, la compagna dell’autore della strage di ottobre a Las Vegas, non è più indagata dalla polizia appeared first on Il Post.

Rigopiano - un anno fa la strage : 29 morti nell'hotel cancellato Dalla valanga - responsabilità ancora da accertare : Non solo la comunità abruzzese celebra oggi il primo anniversario della tragedia dell'hotel Rigopiano, avvenuta il 18 gennaio 2017 a Farindola, piccolo centro del pescarese. Il bilancio fu ...