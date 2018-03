Cos’è e cosa fare quando si presenta un Kernel Panic su MAC

Tutti vogliono scrivere il Def - ma Cos’è e a cosa serve? : Il parlamento italiano (Getty) La data da cerchiare è il 10 aprile. È la scadenza per la consegna in Parlamento del Documento di economia e finanza (Def), il principale strumento di programmazione economica per l’Italia. È il testo con cui ogni governo in carica pianifica spese e investimenti per i tre anni successivi. Anche se non ha un carattere vincolante, è molto importante, perché è il documento sul quale si basa il giudizio ...

Sindrome di Brugada : Cos’è e come potrebbe aver ucciso Davide Astori. È una delle principali cause di morte cardiaca improvvisa. Ecco quali sono i sintomi e da cosa dipende : È morto a soli 31 anni e le sue condizioni fisiche non avrebbero mai fatto pensare che sarebbe morto all’improvviso. Davide Astori, capitano della Fiorentina, difensore della Nazionale italiana, nulla poteva far presagire un destino così crudele. A due giorni dal decesso, il 6 marzo è stato reso noto il risultato dell’autopsia disposta per il calciatore. La causa della sua morte è descritta come “morte cardiaca senza evidenza ...

Telegram X : Cos’è e cosa cambia : Conosciamo tutti ormai Telegram, il famoso servizio di messaggistica istantanea. L’app è molto famosa perchè integra funzioni interessanti come bot, canali, stickers, cloud personale e autodistruzione di messaggi. Questo client è ben diverso da WhatsApp e, nonostante sia in netto vantaggio, è fuori discussione che Telegram stia scavalcando il servizio di messaggistica di casa Facebook. Se, ultimamente, ti è capitato di aver visto sullo ...