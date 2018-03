Cane imbarcato sull’aereo sbagliato | il volo viene deviato | ennesima gaffe della United

fanpage

(Di lunedì 19 marzo 2018) Dopo che un cucciolo è morto all'inizioscorsa settimana, costretto a viaggiare nella cappelliera, e un altro era stato spedito per errore all'altro capo del mondo, la compagnia americana si è accorta di averdi nuovo unper una destinazione sbagliata, deviando ilcon un ritardo di due ore per i passeggeri: "Era l'unica soluzione possibile per riunire il quattrozampe ai suoi padroni".