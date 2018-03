Il Napoli usa la ‘testa’ contro il Genoa | la Juventus adesso trema | il Bologna ferma la

Antonio Ingroia - il brutto sospetto sul complotto : l'accusa a Giorgio Napolitano : Ingroia si sente tradito non solo dalla politica, ma anche dai suoi ex colleghi: 'È cambiata in peggio la politica e anche la magistratura. E quell'uomo, nemico del Popolo, oggi presidente emerito ...

Choc a Napoli - abusava delle figlie piccole da anni : violenze iniziate dopo la separazione dalla moglie : Avrebbe abusato delle figlie minorenni per anni. Per questo con l'accusa di violenza sessuale aggravata è stata eseguita un'ordinanza ai domiciliari per un uomo di 45 anni, nel Napoletano. Secondo l'...

Napoli - il Comune vicino al crac a causa del debito per la ricostruzione post sisma ’81. La salvezza nelle mani del governo : Il futuro di Napoli nelle mani del governo. C’è poco tempo per evitare il dissesto. A rendere disastrosa una situazione già complicata è stata una sentenza pronunciata il 7 marzo dalle Sezione Unite della Corte dei conti, che hanno respinto in via definitiva il ricorso presentato dal Comune di Napoli contro una delibera della magistratura contabile campana che contestava all’ente di aver sforato nel 2016 il Patto di Stabilità. Questo perché non ...

Il Comune di Napoli sull'orlo del crac - de Magistris accusa : 'Gentiloni non risponde al telefono' : 'Io da ieri sto cercando il presidente Gentiloni al telefono, mi auguro di trovarlo oggi'. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, a margine dell'inaugurazione dell'anno giudiziario del ...

Il Comune di Napoli sull'orlo del crac - de Magistris accusa : «Gentiloni non risponde al telefono» : «Io da ieri sto cercando il presidente Gentiloni al telefono, mi auguro di trovarlo oggi». Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, a margine dell'inaugurazione...

Comune di Napoli verso il dissesto - Valente accusa de Magistris : 'La sua incapacità danneggia la città' : 'La notizia del mancato accoglimento del ricorso contro l'accertamento dell'elusione del saldo di finanza pubblica nel 2016 da parte delle Sezioni riunite della Corte dei Conti è purtroppo la conferma ...

Elezioni - voto al rallentatore a Napoli a causa del bollino anti-frode : Ai seggi elettorali le operazioni procedono lentamente. A causare le code di cittadini in attesa di poter esprimere il proprio voto è soprattutto il meccanismo del bollo anti-frode. 'È una novità che ...

Napoli - studenti assolti dall'accusa di stupro : Nel video lei sorride : Due 25enne sono stati assolti dall'accusa di stupro perché in un video girato durante il rapporto di gruppo si vede la ragazza sorridere. Dunque, per i giudici, era consenziente.Come riporta Il Mattino, i fatti risalgono al dicembre del 2013, quando una studentessa di Posillipo, quartiere residenziale di Napoli, denuncia due ragazzi per una presunta violenza sessuale avvenuta all'interno di un appartamento disabitato. Inizia il ...

MakersValley USA e Casartigiani Napoli presentano il rilancio dell'export del sistema moda : ... duemila, gli ordini effettuati fino ad oggi da designers e boutique provenienti da 12 Paesi del mondo. La registrazione sarà gratuita per tutte le imprese di produzione con particolare attenzione a ...

Napoli : inchiesta rifiuti su De Luca Jr. - il governatore insorge : 'usano la camorra per ricattarci' : 'Sono gli assassini della nostra gente, i rifiuti devono andare a casa' attacca il leader del M5S. Per il presidente della Regione si tratta di una manipolazione strumentale. Intanto la magistratura ...

Napoli - De Luca : “Usano i camorristi per ricattarci”. Di Maio : “Loro sono gli assassini politici della mia gente” : “Usano i camorristi per ricattarci, non perdete tempo”. Il governatore dem della Campania Vincenzo De Luca di fronte all’inchiesta di Fanpage e alla successiva apertura di un’indagine in cui è coinvolto anche il figlio Roberto continua a minimizzare. E anche se ieri, subito dopo la pubblicazione dei video in rete, è corso ai ripari facendo licenziare il direttore della Sma, oggi insiste: “Andremo avanti a carro ...

Hamsik : “Chiedo scusa ai tifosi - non era il vero Napoli” : Hamsik: “Chiedo scusa ai tifosi, non era il vero Napoli” “Ci scusiamo con i nostri tifosi. Ieri sera non era il vero Napoli. Non possiamo permetterci prestazioni come questa e presentarci in questo modo in Europa. In campionato siamo competitivi e dobbiamo diventarlo anche competizioni europee”. Così Marek Hamsik sul suo sito ufficiale ha commentato […] L'articolo Hamsik: “Chiedo scusa ai tifosi, non era il ...