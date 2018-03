Governo | Maroni | tifo per larghe intese | no Lega-M5S

Centrodestra : Maroni - se salta alleanza - a rischio Governo regioni : Roma, 18 mar. (AdnKronos) – Un governo M5s-Lega “romperebbe il Centrodestra e metterebbe in crisi i governi regionali e locali”. Lo dice Roberto Maroni a ‘In mezz’ora in più’. “Se a Roma si rompe l’alleanza di Centrodestra, poi diventa difficile nei territori. Lo dico da ex ministro ed ex governatore”. L'articolo Centrodestra: Maroni, se salta alleanza, a rischio governo regioni sembra ...

Governo - Maroni : “Lega-M5S? Una missione impossibile : programmi incompatibili e forte impatto su elettorato” : Un Governo Lega-M5S non s’ha da fare. Parola di Roberto Maroni che invita gli esponenti del carroccio a riflettere sulle potenziali ripercussioni negative sul proprio elettorato di un’intesa con i pentastellati. È una “missione impossibile un Governo insieme. Intanto per incompatibilità dei programmi, ma anche per le conseguenze che avrebbe per la coalizione di centrodestra. Vedo davvero impossibile un Governo Lega-Movimento 5 ...

Governo - Maroni : 'Vedo impossibile un'alleanza Lega-M5s' : L'ex governatore della Lombardia Roberto Maroni vede "impossibile un Governo di Lega e M5s". "Mi sembrerebbe un ritorno indietro alla prima Repubblica - spiega -, ai governi balneari. Spero che il ...

L'avvertimento di Maroni a Salvini : "Se fai il Governo con i 5 Stelle - a rischio le giunte regionali con Forza Italia" : "Tecnicamente" un Governo Lega-Cinque Stelle "è possibile con i numeri sì ma penso che sia una missione impossibile e non per chi comanda tra i due, ma per un'incompatibilità tra i due programmi e per le conseguenze che l'alleanza tra Lega e Cinque Stelle avrebbe sulla coalizione di centro destra. Sicurezza e reddito di cittadinanza sono due principi inconciliabili: su questo c'è una insuperabile difficoltà nel ...

Governo : Maroni - Lega-M5S? impossibile esecutivo insieme : Roma, 18 mar. (AdnKronos) – “La sicurezza, compresa quella sul lavoro, è una cosa. Il reddito di cittadinanza è l’esatto contrario, è un incentivo a non cercare lavoro. Mi sembra che su questo ci sia una grande difficoltà di dialogo tra Lega e M5S”. Lo dice Roberto Maroni a ‘In mezz’ora in più’. E’ una “missione impossibile un Governo insieme. Intanto per incompatibilità dei programmi ma ...

Roberto Maroni : 'Al Governo centrodestra-Pd - non sarò premier' : 'Premesso che serve una nuova legge elettorale e che per almeno due anni non ci saranno nuove elezioni, ci sono due possibilità: accordo M5S-Pd o M5S-Lega. Il più probabile? Cinque Stelle e Pd'. ...

Marco Travaglio - la bomba contro Roberto Maroni : 'Ministro nel Governo di larghe intese' : Non si dà pace, Marco Travaglio , l'ultrà grillino che vede fantasmi ovunque. Impedimenti di ogni tipo per sbarrare la strada a Luigi Di Maio nella sua corsa impossibile verso Palazzo Chigi. Non si dà ...

Ema - Sala e Maroni a Gentiloni : 'Intervenga il Governo' : "Maroni e io - ha detto il sindaco Giuseppe Sala - stiamo preparando una lettera da mandare a Gentiloni per ribadire quanto ci teniamo che il governo e la nostra politica a Bruxelles facciano la loro ...

Lombardia : Maroni - entro fine mese accordo con Governo su autonomia (2) : (AdnKronos) - Il Governatore, ha anticipato alcuni aspetti dei contenuti del documento. "C'e' - ha detto - la costituzione di una commissione paritetica Stato-Regione Lombardia che possa superare il sistema delle autorizzazioni previsto dai vari ministeri, Cipe, Mit. E' una novità assoluta, che avrà

Elezioni - Salvini : “Bossi? Candidato a Varese - Maroni ci aiuterà. Grillo? Sa che Governo M5s è calamità naturale” : “Nelle liste della Lega Bossi c’è e sarà Candidato a Varese, nonostante tutto quello che m’ha detto. Non faccio come Renzi che dice ‘stai sereno’ e poi ti dà una coltellata alla schiena. Maroni ha fatto un gran lavoro e continuerà a darci una mano”. Sono le parole del leader della Lega, Matteo Salvini, nel Faccia a Faccia (La7) con Giovanni Minoli. E aggiunge: “Grillo? Si è creato un suo blog, secondo me, per una scelta di libertà. Si è reso ...

VENEZUELA - SAGGESE (LISTA MARONI) : Governo INTERVENGA DEPOSITATA MOZIONE IN CONSIGLIO REGIONALE LOMBARDIA : Inoltre, chiedo che si esortino le autorità VENEZUELAne a lasciare entrare, senza alcun pericolo di persecuzione, tutti gli esiliati politici che si trovano in diversi Paesi del mondo e che si inviti ...

Lombardia : Maroni - accordo Governo entro febbraio per 'Regione speciale' : Milano, 15 gen. (AdnKronos) - "Io sono impegnato sul percorso dell'autonomia, confido di concludere il percorso con la firma con l'accordo con il governo entro fine gennaio o al massimo a metà febbraio e di consegnare al mio successore l'accordo perché completi il percorso e faccia davvero della Lom

Cav - escludo Maroni in prossimo Governo : ROMA, 9 GEN - "Lo escludo nella maniera più assoluta: se ha questi motivi personali, queste ragioni famigliari che lo hanno spinto a scegliere di non candidarsi è impensabile che si possano ipotizzare ...

SILVIO BERLUSCONI 'STOPPA' MARONI/ "Al Governo? Assolutamente no". Punto a vincere con il 45%" : SILVIO BERLUSCONI (e Matteo Salvini) stoppano Roberto MARONI: 'al Governo dopo la rinuncia alla Lombardia? Lo escluso Assolutamente'.