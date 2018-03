USA | senatori propongono sanzioni contro Turchia per acquisti armi russe

Compravendita senatori - indagine della Corte dei Conti sul danno erariale caUSAto da Berlusconi all’Italia : Il “privato corruttore” Silvio Berlusconi – come lo ha definito la sentenza di appello che ha sancito la prescrizione del reato – rischia di dover risarcire di tasca propria lo Stato per il “danno di immagine” e gli effetti sullo spread. Lo scrivono Il Tempo e il sito di Repubblica, dando conto di un’indagine della Corte dei Conti del Lazio sui 3 milioni di euro versati nel 2006 dall’ex premier al ...

USA - senatori democratici annunciano accordo per sblocco shutdown : Usa, senatori democratici annunciano accordo per sblocco shutdown Usa, senatori democratici annunciano accordo per sblocco shutdown Continua a leggere L'articolo Usa, senatori democratici annunciano accordo per sblocco shutdown sembra essere il primo su NewsGo.