M5S Di Maio | intese su presidenti camere non riguardano governo

Quale Governo - Travaglio : “A chi deve guardare Di Maio? Il programma M5S prevede misure tipicamente di sinistra” : “Comporre un Governo è cosa difficile, probabilmente toccherà a Di Maio fare qualcosa”. Così è stata introdotta la diretta organizzata da Loft con Marco Travaglio, Peter Gomez e Antonio Padellaro sul futuro politico del nostro paese. “A chi si dovrebbe rivolgere il M5s? Grillo ha sempre guardato al centrosinistra – spiega il direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio -. Poi sono stati abili a dipingersi come né di ...

M5S : Morani - furbetti tutti eletti ma da Di Maio nessuna denuncia : Roma, 16 mar. (AdnKronos) – ‘Luigi Di Maio aveva assicurato che avrebbe denunciato i furbetti dei rimborsi, ma non lo ha fatto. La vicenda conferma che il suo è un comportamento da mentitore seriale”. Lo afferma Alessia Morani, deputata del Partito democratico. ‘Prima delle elezioni il leader M5s -aggiunge- è andato in tutte le tv, a partire dal salotto di Barbara D’Urso a Canale 5, a dire a milioni di italiani: i ...

La formazione del nuovo governo crea non pochi grattacapi a Luigi Di Maio, vittorioso ma senza i numeri per formare una maggioranza senza rivolgersi alle altre forze politiche, e ci si mette pure Vittorio Sgarbi che, sconfitto dal giovane capo del m5s, gli lancia continue frecciate

Un governo a guida 5 Stelle? L'amministratore delegato dell'Eni, Claudio Descalzi, non ha dubbi: "Siamo tranquilli". Non è mancata, nel corso della conferenza stampa a Londra per la presentazione del piano quadriennale del cane a sei zampe, una domanda sul risultato delle urne

Di Maio : presidente Camera M5S spianerebbe strada a stop vitalizi : E' la prima volta nella storia della Repubblica che la forza politica con la maggioranza relativa di seggi nelle due Camere condivide con i suoi elettori e con tutti i cittadini questo percorso. Non ...

ASSE SALVINI-DI MAIO/ Centrodestra spaccato sulle Camere : patto Lega-M5S - "legge elettorale in 7 giorni" : Salvini apre a Di MAIO, patto Governo M5s-Lega ma solo per nuove elezioni a breve. Veto Mattarella, ira di Berlusconi e Meloni; nomine Camere "dialogo molto difficile"

Di Maio : presidente Camera M5S spianerebbe strada a stop vitalizi : Roma, 16 mar. , askanews, 'Il prossimo obiettivo è abolire i vitalizi. Qualche mese fa siamo arrivati a un passo dall'eliminarli, e ora vogliamo andare fino in fondo. Gli uffici di Presidenza regolano ...

Salvini-Di Maio - governo/ Alleanza Lega-M5S : Berlusconi non ci sta. Carroccio - "con FI totale sintonia" : governo, Salvini apre a Di Maio: patto M5s-Lega ma solo per nuove elezioni a breve. Veto Mattarella, ira di Berlusconi e Meloni; il Pd resta all'opposizione per ora, si lavora su nomine

Sondaggi scenari Governo/ Alleanza Di Maio-Martina : elettori Pd più 'convinti' di quelli M5S : Sondaggi post-Elezioni 2018, Governo M5s migliore formula per gli elettori: supera Governo di 'larghe intese' e Centrodestra. Tutte le combinazioni.

Sondaggi scenari Governo/ Alleanza Di Maio-Martina : elettori Pd più 'convinti' di quelli M5S : Sondaggi post-Elezioni 2018, Governo M5s migliore formula per gli elettori: supera Governo di "larghe intese" e Centrodestra. Tutte le combinazioni di esecutivo per il futuro

Emma Bonino - l'ipotesi : a lei la presidenza del Senato. Perché per il M5S e Luigi Di Maio è un incubo : La partita per la presidenza al Senato, così come quella alla Camera, è ovviamente apertissima. Diversi i nomi sul tavolo e che si rincorrono da giorni. Per quel che riguarda Palazzo Madama , stando ...