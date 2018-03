Liberi e uguali si spacca sul candidato | Mdp tradisce e appoggia il renziano

Liberi e Uguali : 'Si inizi subito a punire i morosi - altrimenti non si fanno gli interessi della città' : Approfondimenti L'attacco dei 5 stelle: 'Di Primio dimettiti, sui conti del Comune solo chiacchiere' 15 marzo 2018 Lotta ai furbetti del passo carrabile: controlli serrati sugli evasori e recupero ...

Liberi e Uguali già a un bivio Video : Le elezioni politiche hanno separato i vincitori dai vinti, le sorprese dai fallimenti. C’è un partito che più del #Pd è costretto a fare i conti con delusioni e malumori post voto: Liberi e Uguali [Video]. Nato per fungere da punto di riferimento a Sinistra del renzismo, la compagine guidata da Pietro Grasso ha fatto male, malissimo. Lo stentato tre per cento conquistato ha aperto di un soffio le porte del Parlamento e, solo grazie ai ...

Laura Boldrini umiliata da Liberi e Uguali : eletta nel partito più maschilista di tutto il Parlamento : Sarebbe un silenzio ingeneroso, perché stiamo parlando di una corrente del costume, prima ancora che della politica, che ci ha allietato a tutte le ore, su tutti i canali, in tutti i convegni, da ...

Liberi e Uguali il colpaccio clamoroso di Silvio Berlusconi : ruba un senatore a Grasso - Boldrini e Bersani : Un colpo gobbo nella notte. A 10 giorni dalla chiusura delle urne, Forza Italia ruba un senatore a Liberi e Uguali , per lo sconcerto della lista di sinistra guidata da Pietro Grasso . 'I nostri ...

Liberi e Uguali - la baracconata comunista : vogliono far fuori Grasso - chi mettono al loro posto : 'Più di un milione di persone ci ha votato: sentiamo la responsabilità di non deludere la fiducia che ciascun elettore ci ha accordato'. Liberi e Uguali è stato un colossale flop elettorale, e i 4 ...

Guglielmo Epifani - Liberi e Uguali : se la sinistra è sparita è colpa di Elsa Fornero : Adesso è ufficiale: Elsa Fornero è la donna più odiata della politica italiana. Tutti, ma proprio tutti la considerano l'origine di ogni male. Ultimo in lista Guglielmo Epifani , ex segretario Cgil e Pd e ora ripescato in Parlamento con Liberi e Uguali grazie ...

Laura Boldrini e Pietro Grasso - la fine ridicola di Liberi e Uguali : già a un passo dalla scissione : Si è già spaccato Liberi e Uguali dopo il misero risultato elettorale. Prima del voto, infatti, Laura Boldrini aveva frenato su una eventuale apertura al Movimento 5 stelle sia di Pierluigi Bersani ...

Liberi e Uguali - dopo il fallimento di Pietro Grasso arriva Speranza : I risultati disastrosi del partito che voleva sottrarre voti al Pd di Renzi per rilanciare la sinistra hanno già archiviato la leadership del , quasi ex, Presidente del Senato

Boldrini : risultato di Liberi e Uguali deludente - urge riflessione : - è costretta ad ammettere la Boldrini - È vero, è una formazione politica che ha solo tre mesi, non potevamo aspettarci grandi risultati in così poco tempo. Ma se vogliamo pensare di costruire una ...

Elezioni politiche 2018 - a Monterappoli Potere al Popolo e Liberi e Uguali superano il 16% : A Monterappoli, una frazione del comune di Empoli, Potere al Popolo e Liberi e Uguali hanno superato il 16%. In un quadro generale che ha visto la destra e i 5 stelle dominare le urne, con un crollo delle preferenze espresse a sinistra, il paese rimane roccaforte del Potere rosso. Il partito guidato da Grasso ha raggiunto quota 7,8%, il resto va a Potere al Popolo. Crolla invece il Pd, che passa dal 66% delle precedenti Elezioni al 35. Nel ...

Roma – Fassina: LeU non deve escludere confronto con 5S se c'è possibilità di dare governo a paese Roma – Di seguito la nota rilasciata...

Cos’è successo alla sinistra : diario dalla campagna elettorale di Liberi e Uguali : Livorno, volantinaggio in zona Barriera Garibaldi. C'è un gruppo di uomini davanti a un bar?—?sala slot, mi avvicino con un volantino in mano. Uno di loro mi dice "voto Salvini". Io gli dico "davvero?". Lui mi risponde, "mi chiamo Vladimir" (come Lenin), "sono nato in Corea" (le case popolari di Livorno in cui il PCI prendeva più del 90%), "gli immigrati hanno rotto il cazzo".Palo del Colle, volantinaggio in stazione. Sala ...

PIETRO GRASSO - RISULTATI ELEZIONI 2018/ Liberi e Uguali delude : e lui perde anche a Palermo : PIETRO GRASSO, RISULTATI ELEZIONI 2018: Liberi e Uguali ottiene una percentuale di poco superiore al 3% e il suo leader subisce un'umiliazione nel seggio casalingo di Palermo.(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 10:56:00 GMT)

Elezioni : debacle Liberi e uguali - bocciati Grasso - Boldrini - D’Alema e Bersani : Roma, 5 mar. (AdnKronos) – debacle per i principali esponenti di Liberi e uguali nei collegi uninominali. A scrutinio ultimato o quasi, Pietro Grasso si ferma al 5,81 a Palermo, Massimo D’Alema al 3,90 nel collegio di Nardò, entrambi in corsa per il Senato. Stop alla Camera per Laura Boldrini, al 4,60 a Milano centro, e per Pier Luigi Bersani, al 4 % a Verona. L'articolo Elezioni: debacle Liberi e uguali, bocciati Grasso, Boldrini, ...