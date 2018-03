Inghilterra misure choc | potrebbe boicottare Mondiali | ripescaggio per l' Italia?

Blastingnews

(Di sabato 17 marzo 2018) Nelle ultime ore sembrerebbe possibile, da quello che alcune fonti affermano, l'autoesclusione della squadra britannica dalla rassegna mondiale di calcio 2018. I rapporti tesi trae Russiaro aprire uno scenario che ai più sembrava impossibile fino a qualche giorno fa. Dopo l'avvelenamento con agente nervino ai danni della ex spia sovietica doppiogiochista Sergej Skripal e della figlia Julia VIDEO, il primo ministro britannico Theresa May dopo aver espulso 23 diplomatici ha annunciato un pacchetto didure contro la Russia. Tra leannunciate, nessun ministro né i membri della Famiglia Reale si recheranno in Russia in occasione dei prossimidi calcio. In molti ambienti inglesi si sussurra, però, che il prossimo passo da parte da parte del governo ingleseessere il boicottaggio della manifestazione sportiva più ambita al ...