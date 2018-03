100 alberi per Pantelleria per dimenticare incendio 2016

Maltempo - Burian a Roma : alberi e cavi caduti - 100 interventi dei Vigili del Fuoco : Sono circa 100 nel pomeriggio gli interventi effettuati dai Vigili del Fuoco a Roma e provincia per la caduta di alberi, rami pericolanti, cavi elettrici, cartelloni pubblicitari e verifiche di tegole. A quanto reso noto gli interventi effettuati per la neve riguardano l’80% del totale. Il Comando di Roma conferma ancora il potenziamento del personale. Risultano al momento in coda circa 130 interventi. L'articolo Maltempo, Burian a Roma: ...

Neve a Roma - più di 100 alberi caduti in città - chiusa uscita Tangenziale : alberi caduti e automobilisti in panne. L'uscita San Giovanni della Tangenziale Est di Roma è stata chiusa per alberi sulla carreggiata in via Nola, all'incrocio con viale Castrense. Sul posto i ...