L’ultima bufala la lancia Cristina Parodi | Domenica In fa «ascolti assolutamente buoni»

La comunicazione geneticamente modificata - ovvero L’ultima bufala pro-OGM : Tutti i media nazionali stanno dando grande risalto a uno studio dell'Università di Pisa che non dice nulla che già non si sapesse: i ricercatori si sono limitati ad analizzare quanto già pubblicato negli anni scorsi. E, soprattutto, non dice assolutamente nulla rispetto all'impatto della coltivazione degli OGM sulla salute umana. Eppure i ricercatori autori di questo studio titolano sul sito della loro Università: ...