Super Gigante Aare | Innerhofer è secondo Coppa del mondo a Hirscher

Sofia Goggia ha vinto il Supergigante di Åre - penultima prova della Coppa del Mondo di sci : Dopo aver vinto la Coppa del Mondo di discesa libera, oggi la sciatrice italiana Sofia Goggia ha vinto anche il supergigante di Åre, in Svezia, sede delle ultime prove della Coppa del Mondo di sci 2018. Goggia è arrivata prima davanti

Super Gigante Aare - Sofia Goggia vince ancora. Coppa di specialità a Weirahter : Vittoria della Coppa del Mondo, invece, che va a Tina Weirather, già vincitrice nello scorso anno e leader di specialità prima dell'ultimo appuntamento. Il forte vento ha costretto la giuria del ...

Supergigante Kvitfjell - al norvegese Jansrud gara e coppa di specialità : Per l'Italia l'attesa é concentrata su mercoledì per l'ultima discesa femminile: l'oro olimpico Sofia Goggia se la vedrà con Lindsey Vonn per la conquista della coppa del mondo di specialità. L'...

Bertagnolli - altra medaglia : Supergigante d'argento : PYEONGCHANG - Giacomo Bertagnolli si ripete e va ancora sul podio: dopo aver conquistato una medaglia di bronzo nella prima giornata di gare, nella discesa, l'azzurro è riuscito ad ottenere uno ...

Giacomo Bertagnolli e Fabrizio Casal hanno vinto l'argento nel Supergigante alle Paralimpiadi invernali : è la loro seconda medaglia : Gli sciatori trentini Giacomo Bertagnolli e Fabrizio Casal hanno vinto la medaglia di argento nel supergigante per atleti con disabilità visive alle Paralimpiadi invernali di Pyeongchang. Bertagnolli e la sua guida Casal hanno così ottenuto la loro secondo medaglia olimpica

Paralimpiadi invernali PyeongChang 2018 : Giacomo Bertagnolli è ARGENTO in Supergigante nella seconda giornata : La seconda giornata di competizioni alle Paralimpiadi invernali di PyeongChang 2018 hanno visto l’assegnazione di otto nuovi titoli, sei nello sci alpino e due nello sci di fondo, oltre a prevedere la prosecuzione dei tornei di wheelchair curling e sledge hockey. Dopo la medaglia di bronzo vinta ieri in discesa, l’azzurro Giacomo Bertagnolli ha rinnovato l’appuntamento con il podio: accompagnato dalla guida Fabrizio Casal, ...

Sci alpino - Coppa del Mondo : sette i convocati azzurri per la discesa e il Supergigante di Kvitfjell : Gli uomini jet a Kvitfjell per una discesa e un supergigante. Fill difende il titolo vinto l'anno scorso, gli azzurri in gara Sono sette i convocati per il doppio appuntamento con la Coppa del Mondo maschile sulla pista di Kvitfjell, in Norvegia, dove sabato 10 marzo si correrà una discesa alle ore 11.00 e domenica 11 marzo un supergigante alle ore 10.30. Si tratta di Emanuele Buzzi, Mattia ...

Sci alpino-SuperGigante FIS di Cortina : trionfa Radamus davanti a Marsaglia e Buzzi : Radamus si impone nel SG FIS di Cortina. Marsaglia secondo e Buzzi terzo. A Paini il GPI seniores L'americano River Radamus vince il secondo superG maschile FIS di Cortina d'Ampezzo con il tempo di 1'...

Sci - Federica Brignone vince nel Super Gigante a Bad Kleinkirchheim : Il SuperGigante di Bad Kleinkirchheim è di Federica Brignone. Scende senza timore, aggredisce la pista austriaca e scivola al traguardo con quella fluidità che è la sua caratteristica. Prima, più veloce di tutte in una gara difficile per le condizioni della pista e del meteo. L’azzurra si mette alle spalle la svizzera Lara Gut (a 0”18) e la padrona...