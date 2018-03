Data della conferenza E3 2018 Microsoft svelata | quali sorprese?

Mourinho - borData a De Boer : "Peggior allenatore della Premier League" : Frank de Boer , ex allenatore di Inter , Ajax e Crystal Palace, ha letteralmente fallito nelle sue esperienze in Italia e in Inghilterra ma nonostante questo ha trovato il modo per pungolare un ...

Pattinaggio artistico - Mondiali Milano 2018 : Evgenia Medvedeva non sarà al via della rassegna iriData : Si avvicinano i Campionati Mondiali di Pattinaggio di figura 2018, in programma a Milano dal 19 al 25 marzo e le assenze non mancano. Alle defezioni illustri, nella danza, dei canadesi Tessa Virtue e Scott Moir, vincitori dell’oro olimpico a PyeongChang, degli statunitensi Maia Shibutani ed Alex Shibutani, dei russi Ekaterina Bobrova e Dmitri Soloviev e dei britannici Penny Coomes / Nicholas Buckland, va ad aggiungersi il forfait dell’ ...

Telegatto / Il premio della TV torna : Data e prime anticipazioni - “Felici di tornare dopo dieci anni” : Telegatto, il premio della televisione torna in onda sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset: ecco la data e le prime anticipazioni, “Felici di tornare dopo dieci anni”.(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 16:48:00 GMT)

Titolo e Data di uscita della seconda espansione di Destiny 2 rivelati da un leak? : Mentre Activision e Bungie hanno promesso di essere al lavoro per ascoltare il feedback della community e per rispondere concretamente alle critiche dei fan, spuntano degli interessanti indizi sulla seconda espansione di Destiny 2.Attualmente di questa seconda espansione conosciamo la concept art principale che mostra una Warmind, una Cacciatrice e alcuni Guardiani all'interno di un'ambientazione innevata. Un precedente leak proponeva un'uscita ...

Italia-Scozia - Sei Nazioni Rugby 2018 : programma - orari e tv. La Data della partita : Dopo la quarta sconfitta patita ieri, si chiuderà il Sei Nazioni di Rugby, per l’Italia, allo Stadio Olimpico di Roma, sabato 17 marzo alle ore 13.30, con il quinto match contro la Scozia. Sicuramente questo match evoca dolci ricordi nella mente degli azzurri: all’esordio assoluto della nostra nazionale nel torneo, gli italiani, che allora giocavano le gare interne al Flaminio di Roma, vinsero per 34-20. La gara sarà trasmessa in chiaro ...

Milano-Sanremo 2018 - quando si corre? Data - programma - orari e tv della Classicissima di Primavera : La Milano-Sanremo 2018, la Classicissima per eccellenza del ciclismo, si correrà sabato 17 marzo: la stagione dei pedali entra nel vivo con uno degli appuntamenti più attesi dell’anno, un evento imperdibile e unico nel suo genere, una gara mitica e ricca di fascino aperta a molteplici soluzioni. La corsa più lunga del modo catalizzerà l’attenzione di tantissimi appassionati: 291 chilometri tutti da vivere tra il capoluogo meneghino e ...

Sonia non la fermi! Con questo slogan apertura a Marina del comitato elettorale della candiData a sindaco Sonia Migliore. Forse 6 le liste a ... : Ed in effetti combattiva per com'è, non si ferma dinnanzi al muro contro muro che a volte in politica è sempre dietro l'angolo. La Migliore, anticipando che ci sarà a breve un incontro ufficiale ...

Juve - c'è la Data della risonanza di Bernardeschi : Federico Bernardeschi è ai box dal derby della Mole dello scorso 18 febbraio: secondo quanto riportato da Premium Sport , il trequartista della Juventus sosterrà lunedì la risonanza magnetica per chiarire l'entità dell'infortunio al ginocchio.

The Voice of Italy 2018 - torna il talent show di Rai 2 : Data di inizio - novità e giudici della quinta edizione : Martedì 20 marzo prenderà il via la quinta edizione di The Voice of Italy, il talent show musicale in onda su Rai 2. Tante le novità soprattutto l’arrivo di tre nuovi giudici: a prendere posto sulle poltrone rosse infatti ci saranno Francesco Renga, Albano e Cristina Scabbia. Inoltre tornerà come coach, dopo aver preso parte alla seconda e terza edizione, il celebre rapper e discografico milanese J-Ax. Scopriamo a seguire tutto quello che ...

In Italia 30 mila bimbi sotto i 6 anni non in regola coi vaccini alla scadenza della Data prevista : Potrebbero essere circa 30mila i bambini sotto i sei anni non in regola con la documentazione per le vaccinazioni, ma di questi è impossibile sapere quanti non saranno ammessi a scuola, perché ogni Regione si comporterà in modo diverso. Lo afferma il past president della Società Italiana di Igiene Carlo Signorelli alla vigilia della scadenza del te...

Video/ Sporting Plzen (2-0) : highlights e gol della partita (Europa league - anData ottavi) : Video Sporting Plzen (risultato finale 2-0): highlights e gol della partita di Europa league. Bastala doppietta di Montero per i padroni di casa a Lisbona.(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 09:58:00 GMT)

Video/ Lipsia Zenit (2-1) : highlights e gol della partita (Europa league - anData ottavi) : Video Lipsia Zenit (risultato finale 2-1): highlights e gol della partita di Europa league. Con Bruma e Werner i tedeschi volano alla vittoria casalinga. (Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 09:54:00 GMT)

Video/ Marsiglia Athletic Bilbao (3-1) : highlights e gol della partita (Europa League - anData ottavi) : Video Marsiglia Athletic Bilbao (risultato finale 3-1): highlights e gol della partita di Europa League. La doppietta di Ocampos porta i francesi a un passo dalla qualificazione. (Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 09:48:00 GMT)

Video/ Borussia Dortmund Salisburgo (1-2) : highlights e gol della partita (Europa League - anData ottavi) : Video Borussia Dortmund Salisburgo (risultato finale 1-2): gli highlights e i gol della partita di Europa League. Valon Berisha timbra una vittoria esterna preziosissima per gli austriaci(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 09:40:00 GMT)