Coppia gay a ' Ballando con le Stelle' | Mario Adinolfi choc | ' Operazione vergognosa | non è

Diritti gay - Anagrafe di Torino dice no a trascrizione atto nascita di gemelli avuti in Canada da una Coppia di uomini : No alla trascrizione dell’atto di nascita di due gemelli nati in Canada da una coppia di uomini attraverso la gestazione per altri. Perché l’attuale vuoto normativo non consente di estendere il documento al genitore non biologico. Ma il caso, avvenuto a Torino, potrebbe aprire la strada a un ampliamento dei Diritti delle coppie dello stesso sesso. Palazzo Civico infatti ha interessato l’avvocatura di Stato chiedendo che fornisca ...

Pd Verona - la capogruppo non vuole comparire nel video con la Coppia gay. Sui diritti i dem sono confusi : Il caso di Carla Padovani è indicativo della sindrome bipolare che attraversa il Partito democratico e che lo fa oscillare, schopenhauerianamente, tra un’attenzione ancora modesta (e dai risultati per altro mediocri) verso i diritti delle persone Lgbt e la negazione degli stessi. Appunto, tra la noia e il dolore. Per chi non conoscesse il fatto, il Pd di Verona ha deciso di girare un video dando la parola a cittadini/e e militanti per indicare i ...

“Una Coppia gay all’Isola dei Famosi”. La frase che ha sconvolto il pubblico. A parlare lui - Filippo Nardi - fresco di eliminazione dal reality. Che svela i nomi dei due concorrenti tra i quali ci sarebbe del tenero. Lo scoop (con annesse polemiche) è servito : Quella di Filippo Nardi per le coppie gay all’Isola dei Famosi sembra ormai essersi trasformata in una vera e propria ossessione. Difficile descrivere diversamente l’atteggiamento dell’ultimo concorrente in ordine cronologico a lasciare il reality condotto da Alessia Marcuzzi, eliminato dall’implacabile televoto e costretto così a fare i bagagli per abbandonare l’Honduras rientrando a casa anzitempo. Già ...

Anche Eric Dane e Rebecca Gayheart divorziano - sCoppia un’altra Coppia dopo 14 anni di matrimonio e due figlie : Eric Dane e Rebecca Gayheart divorziano dopo anni di convivenza e matrimonio. dopo l'annuncio della separazione tra Jennifer Aniston e Justin Theroux scoppia Anche un'altra coppia: Dane e la Gayheart hanno annunciato la fine del loro legame, da cui sono nate due bambine. L'attrice, teen idol alla fine degli anni '90 con ruoli da protagonista in Jawbreaker e Urban Legend, si era ritirata dalle scene per dedicarsi alla famiglia dopo il ...

San Valentino : da Cagliari a Stoccolma guida gay friendly a prova di Coppia. : Ma solo dopo una cenetta a nome di candela in uno dei tanti ristoranti stellati, pensate è la seconda meta al mondo più premiata dalla guida Michelin". "Ultima Stoccolma -sottolinea- la Venezia del ...

Usa - pasticciere può rifiutarsi di fare una torta a Coppia gay : purché sia artistica : Negli Stati Uniti la libertà si difende anche con le torte. In che modo? Garantendo al pasticciere il diritto di rifiutarsi di prepararne una per un matrimonio gay. Ma solo a una condizione: che la torta sia artistica, cioè fatta su misura. Nel caso in cui invece la torta sia standard, o già preparata ed esposta, il pasticciere non può rifiutarsi di venderla ai futuri sposi. Il principio è stato affermato da un giudice californiano, che ...