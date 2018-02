Pallanuoto | Champions League 2018 | Sabadell-Pro Recco 9-18 Liguri inarrestabili anche in

Pallanuoto - Champions League 2018 : Pro Recco-Spandau 12-4. Liguri sempre più primi : La Pro Recco, nonostante sia già qualificata alla Final Eight della Champions League di Pallanuoto, continua la propria marcia in vetta al raggruppamento, battendo lo Spandau per 12-4. Liguri al primo posto nel girone con 21 punti, 5 di margine sull’Eger; Spandau che resta a quota 15. Pronti, via ed i Liguri passano con Bruni. Negrean pareggia i conti, ma l’ultimo giro di lancette è tutto di marca Pro Recco, che diviene devastante: ...

Pallanuoto - Champions League 2018 : Partizan-Brescia 3-8. Lombardi secondi in classifica : Il Brescia sbriga la pratica Partizan, forse con qualche difficoltà in più del previsto, espugnando la piscina dei serbi nell’ottava giornata della Champions League di Pallanuoto e si porta così al secondo posto nel raggruppamento, in ottima posizione in ottica Final Eight. Partizan ancora fermo a 0. Lo score finale recita 3-8, ma lo strappo decisivo è arrivato soltanto nel terzo quarto, con il punteggio in bilico per oltre metà ...

Pallanuoto - Champions League 2018 : Brescia-Partizan 13-9. Tutto facile per la formazione lombarda : Ultima gara del girone di andata per la Champions League di Pallanuoto maschile: al Brescia basta un quarto per chiudere la pratica Partizan e riportarsi in solitaria al terzo posto in classifica, in piena corsa per la Final Eight. Lo score finale recita 13-9 per la squadra lombarda. Tutto si chiude nel primo quarto, con il Brescia che sigla ben sette reti ed archivia così il match. Servono 10′ ai serbi per trovare la prima rete, i padroni ...

Pallanuoto - Champions League 2018 : la Pro Recco soffre ma vince a Berlino con lo Spandau : Qualche assenza di troppo (quella dell’ultimo minuto di Matteo Aicardi), ma la Pro Recco continua a vincere. Sono sei vittorie in sette partite per i campioni d’Italia in carica nella Champions League di Pallanuoto: la compagine guidata da Vladimir Vujasinovic si impone in trasferta a Berlino, contro lo Spandau per 10-9. Successo convincente per i recchelini che, pur soffrendo nell’ultimo quarto, hanno dimostrato di poter ...

Pallanuoto - Champions League 2018 : Pro Recco-Sabadell 13-5. Liguri cinici - gli ospiti si sciolgono alla distanza : Pro Recco inarrestabile anche in Champions League: i Liguri, pur qualificati di diritto alla Final Eight, continuano ad offrire ottime prestazioni in Europa ed oggi hanno battuto il Sabadell per 13-5, anche grazie ad un terzo quarto da urlo, chiuso con il parziale di 6-0. Nel primo quarto la Pro Recco chiude avanti 3-2, dopo essere anche stata sotto per 1-2, ma la svolta che indirizza la gara arriva nella seconda frazione: padroni di casa sul ...

Pallanuoto - Champions League 2018 : Dinamo Mosca-Brescia 9-9. I lombardi strappano un punto in Russia - ma quanti rimpianti! : Uno spot per la Pallanuoto: l’emozionante partita tra Dinamo Mosca e Brescia, che ha aperto il sesto turno della Champions League di Pallanuoto maschile, si è conclusa sul 9-9. Gara che ha vissuto sul filo dell’equilibrio per tre quarti, poi nell’ultima frazione è successo di tutto: a metà tempo allungo sul +2 dei russi che poteva decidere la gara, ma gli italiani hanno suonato la carica portandosi addirittura in vantaggio, ...

Champions League - sabato 13 gennaio la Pro Recco Pallanuoto in esclusiva su Primocanale in tv e sul web : ... in programma sabato 13 gennaio alle 20.30 alle Piscine di Albaro, sarà trasmessa in esclusiva per la Liguria da Primocanale sul canale 10 del Digitale Terrestre e in streaming su Primocanale.it e ...

Pallanuoto - Champions League 2017-2018 : impresa dell’AN Brescia - battuto allo scadere lo JUG : Altra super vittoria per l’AN Brescia nella Champions League di Pallanuoto: impresa titanica per i ragazzi guidati da Sandro Bovo che alla Piscina Mompiano, davanti al pubblico di casa, riescono a battere lo JUG Dubrovnik per 9-8 al termine di un incontro pieno di emozioni. Terza piazza nel raggruppamento A, l’obiettivo passaggio del turno resta ancora vivo. Primo quarto davvero equilibrato, chiuso sul 2-2, con un super Janovic a ...

Pallanuoto - Champions League 2017-2018 : Brescia attende i campioni di Croazia in un match delicato in chiave Final Eight : Domani sera, alle ore 20.30, Brescia attende i campioni di Croazia del Dubrovnik nell’incontro valido per il quinto turno della Champions League di Pallanuoto maschile: in palio punti pesantissimi in ottica Final Eight, anche se non è ancora terminato il girone d’andata della prima fase. I balcanici, infatti, precedono i lombardi nella classifica del Girone A di un solo punto: Dubrovnik terzo a quota 7, Brescia quarto a quota 6, a ...

Pallanuoto - Champions League 2017-2018 : trasferta insidiosa per la Pro Recco con lo Jadran Herceg Novi : trasferta davvero insidiosa per i campioni d'Italia in carica (match in programma domani alle 18.30, con diretta streaming su http://www1.len.eu/?p=7032): i montenegrini sono ancora imbattuti nella ...