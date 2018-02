TV | Rai Storia | Santa Rosalia è la protagonista di “La croce e la spada”

AMORE CRIMINALE/ Anticipazioni : la storia di Sabrina e di sua figlia Diletta (25 febbRaio) : Questa sera, domenica 25 febbraio, alle 21.20 su Rai 3 va in onda un nuovo appuntamento con "AMORE CRIMINALE", la trasmissione condotta da Veronica Pivetti. (Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 08:46:00 GMT)

TV - Rai Storia : a “Passato e Presente” lo stratagemma del cavallo di Troia : Il cavallo di Troia: probabilmente lo stratagemma più celebre della Storia. Dopo dieci anni di guerra Ulisse, secondo il racconto dell’Odissea, riesce con l’inganno ad entrare dentro le mura della città. I greci fingono di desistere dall’assedio facendo partire le loro navi, ma lasciano sulla spiaggia, davanti le mura della città, un immenso cavallo di legno che al suo interno contiene però proprio Ulisse con i suoi soldati migliori. A ...

La Grande Storia fa luce sulla fine del nazismo e del Terzo Reich - 22 febbRaio Rai 3 : Trasmissione che può essere vista anche in streaming, da pc, tablet e cellulari su Rai 3- Play mentre on demand tutte le puntate sono disponibili on line su Rai Repley . La Grande Storia, la ...

La Grande Storia/ Anticipazioni 22 febbRaio : dalle V2 alla Luna e La fine del Terzo Reich : La Grande Storia torna in onda oggi, giovedì 22 febbraio, alle 21.15 su Raitre: le V2, la Luna di Nicola Bertino e La fine del Terzo Reich sono gli argomenti della serata.(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 07:32:00 GMT)

Rai Storia - 'Italia - viaggio nella bellezza' : La Farnesina : La Farnesina , un palazzo di circa 720.000 metri cubi e sede del Ministero degli Affari Esteri , è stata definita il più grande palazzo italiano dopo la Reggia di Caserta. La costruzione del Palazzo ...

TV - Rai Storia : a “Italia. Viaggio nella bellezza” la Farnesina tra arte e architettura : La Farnesina, un palazzo di circa 720.000 metri cubi sede del Ministero degli Affari Esteri, è stata definita il più grande palazzo italiano dopo la Reggia di Caserta. La costruzione del Palazzo della Farnesina ha una Storia più che ventennale di ripensamenti, aggiustamenti e compromessi. Progettato negli anni ’30 come imponente sede di rappresentanza del partito nazionale fascista, nel 1940 mentre il cantiere è in piena attività, il Direttorio ...

TV - Rai3 : a “La Grande Storia” protagonista Lourdes - tra fede e scienza : Lourdes al centro della puntata de “La Grande Storia” in onda lunedì 19 febbraio alle 23.05 su Rai3. Sono più di 300 milioni i pellegrini che negli anni, da ogni parte della terra, si sono incamminati verso Lourdes. E oltre 20 milioni i malati arrivati davanti a quella grotta, nella speranza che accada qualcosa. Ma sono solo 69 le guarigioni riconosciute come miracolose dalla Chiesa. Il programma racconterà alcune di queste storie, ascoltando ...

Diretta/ Avellino Cremona streaming video e Rai.tv : storia del trionfo irpino (Coppa Italia) : Diretta Avellino Cremona, streaming video e Diretta tv: orario e risultato live della partita. A Firenze primo quarto di finale di Coppa Italia: la Scandone parte nettamente favorita(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 14:52:00 GMT)

“Il regalo di San Valentino più bello di sempre” : una storia stupenda. A 77 anni ecco cosa fa quest’uomo per ricordare alla moglie tutto il suo amore. Un gesto che ha commosso tutti. Se siete a corto di idee per il 14 febbRaio - fareste meglio a prendere spunti (tenerissimo!) : Ah, San Valentino. Il giorno dell’anno dedicato alle coppie, sbeffeggiato puntualmente dai più cinici (e spesso single) degli utenti, alle volte troppo sdolcinato e altre volte troppo poco romantico. Organizzare il Giorno degli Innamorati nella migliore delle maniere, emozionando il proprio partner senza scadere in nessun eccesso, non è affatto facile e spinge milioni di persone a scervellarsi puntualmente sul da farsi per rendere ...

Marco Pantani - il ricordo di Rai Storia nell'anniversario della morte del Pirata : ... stasera speciale "Il giorno e la Storia" Speciale Marco Pantani: diretta tv e streaming Esattamente 14 anni fa nella stanza di un albergo in circostanze ancora poco chiare, moriva Marco Pantani il ...

MUSEO DI STORIA NATURALE - Da giovedì 15 febbRaio al 22 marzo nella sede di via De Pisis 24. Incontri ad ingresso gratuito. : E ricordarsi anche che se il concetto di razza biologica è stato abbandonato dalla scienza, non per questo sono cessate le discriminazioni basate su sesso, razza, lingua, religione e opinioni ...

La vita di Adele - stasera in tv lunedì 12 febbRaio : una travolgente storia d'amore colta in ogni suo dettaglio : Va in onda questa sera, lunedì 12 febbraio , su TV8 alle ore 21:25 , il film vincitore della Palma d'oro La vita di Adele , diretto da Abdellatif Kechiche , tratto dal romanzo a fumetti ' Il blu è un ...

Amore Criminale / Anticipazioni : la storia di Hanina e Alessandra tra schiavitù e stalking (11 febbRaio) : Amore Criminale, Anticipazioni dell'11 febbraio: la dolorosa storia di Hanina sfuggita alla schiavitù e il dramma di Alessandra, uccisa dal fidanzato morboso.(Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 07:23:00 GMT)

10 11 febbRaio - LA SUPERCASALINGA Storia di una donna in guerra contro la Supermacchia - Teatro Kopó - Brindisi : Roberta Paolini lavora in ambito teatrale da più di dieci anni portando in scena spettacoli di Teatro fisico comico e di narrazione. Formatasi alla Scuola di Arti Teatrali e Circensi di Milano, ha ...