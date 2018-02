NOEMI Il nuovo album La luna e i luoghi comuni con Cattelan Che tempo che fa

Annunciato il nuovo album di NOEMI - verso Sanremo 2018 con La luna : ecco la copertina : Il nuovo album di Noemi è La luna. L'artista, che sarà sul palco del Teatro Ariston con 19 dei suoi colleghi, ha appena rivelato quale sia il titolo del suo prossimo lavoro con la cover scelta per il disco. Si ricomincia: nuova avventura, nuova musica… nuovo album! Il 9 febbraio pare non ci sarà la luna… ma io dico che salirà in cielo solo per noi, grande e splendente. Ho scelto questo titolo per vari motivi - non tutti ve li posso già dire ...