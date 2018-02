Imperiapost L'informazione libera della tua città IMPERIA. POLITICA. COLPO DI SCENA - SI DIMETTE IL CONSIGLIERE COMUNALE ANTONIO RUSSO : 'MANCANO I PRESUPPOSTI MORALI E POLITICI'/ECCO COSA E' SUCCESSO : L'amministrazione Capacci perde un altro pezzo. ANTONIO RUSSO, CONSIGLIERE COMUNALE ex M5s, oggi Gruppo Misto, nell'ultimo periodo più volte a sostegno del primo cittadino, lunedì rassegnerà le ...

Imperiapost L'informazione libera della tua città RUGBY. UNDER 18. SCONFITTA 31 12 PER LA UNION RIVIERA DI IMPERIA CONTRO L'IVREA NEL ... : Però, va detto, sembra essere una caratteristica propria dello sport ligure ponentino a tutti i livelli e in ogni campo . I corsari quindi si riprendono e macinano la loro partita , portandosi in ...

Imperiapost L'informazione libera della tua città SANREMO 2018. CASE AFFITTATE IN 'NERO' - LA POLIZIA SCOVA 30 PROPRIETARI FUORILEGGE. ... : ... garantire appieno i turisti che scelgono la città dei fiori , di, per le loro vacanze ed anche recuperare preziose risorse a sostegno dell'economia cittadina'.

Imperiapost L'informazione libera della tua città OLIMPIADI 2018. IL FISIOTERAPISTA IMPERIESE NICOLA SASSO TRA LE VETTE DELLA COREA DEL SUD : ... : Infine si cena con tutti gli atleti del mondo e i loro rispettivi team. Alcune sere fa, inoltre, abbiamo avuto una cena davvero speciale. Il principe Alberto ha invitato tutta la delegazione nel suo ...

Imperiapost L'informazione libera della tua città A MARZO LA LIGURIA SI COLORA DI VERDE PER PROMUOVERE LA CANDIDATURA DEL PESTO GENOVESE AL ... : ... menù a tema, "pestate" collettive, flash mob gastronomici, e il clou del Campionato Mondiale del PESTO al Mortaio che si terrà a Palazzo Ducale sabato 17 in diretta streaming su Facebook. Ma il ...

Imperiapost L'informazione libera della tua città IMPERIA. VENERDÌ 16 FEBBRAIO AL LICEO VIEUSSEUX L'INCONTRO DI LIBERA NELL'AMBITO DEL ... : Dopo più di un secolo, i l progetto dell'Uliveto della Pace ha come scopo il recupero e la riqualificazione di un luogo dove tutti potranno conoscere storia, scienza, bellezza del nostro territorio ...

Imperiapost L'informazione libera della tua città IMPERIA. IL GRUPPO DI BALLO 'FRESH'N'CLEAN' CONQUISTA L'ITALIA CON LO STILE 'POPPING'. IL ... : Il nostro sogno sarebbe portare questo STILE in giro per L'ITALIA e, sognando in grande, nel mondo '. Esibizione a 4 ore e 37 minuti. Premiazione a 8 ore e 13 minuti.

Imperiapost L'informazione libera della tua città IMPERIA. DOMENICA 28 GENNAIO AL TEATRO DEL MUTUO SOCCORSO DI VIA SANTA LUCIA IL CONCERTO ... : PROGRAMMA SPETTACOLI GENNAIO MARZO DOMENICA 28 GENNAIO " ore 17 "Colors in music" " CONCERTO per pianoforte di Diego Genta Sabato 10 Febbraio " ore 21 Carnevalando in TEATRO " Sketch, lazzi, frizzi e ...

Imperiapost L'informazione libera della tua città RUGBY. VITTORIA SCHIACCIANTE DELL'IMPERIA CONTRO I SALESIANI VALLECROSIA PER 133 0 NEL ... : Chi perde perché vede gli errori e, in questa disciplina, si avvicina magari per la prima volta allo sport . È la scelta formativa dei SALESIANI. Chapeau! In fatti il tecnico imperiese Enrico Abbo ...

Imperiapost L'informazione libera della tua città DOMENICA 4 FEBBRAIO LA 1ª EDIZIONE DEL 'CARNEVALE A SEBORGA' CON MERCATINI - ARTISTI DI ... : Pr ogramma fitto di appuntamenti tra spettacoli, laboratori creativi per bambini, laboratorio sartoriale con mostra di costumi, performance d i bodypainting , esposizione di rapaci, pittori in ...

Imperiapost L'informazione libera della tua città JUDO. OTTIMI PIAZZAMENTI PER GLI ATLETI DELL'OK CLUB IMPERIA NEL TORNEO GIOVANILE DI ... : Si è svolto domenica 14 gennaio 2018 il TORNEO di judo Attività GIOVANILE 2018 presso il palazzetto dello sport Pala Lino Maragliano di Genova riservato alle classi preagonistiche del 2011/2014 e 2007/2008. Reduci dalle lunghe vacanze natalizie questi giovani judoka hanno ben figurato dimostrando sin ...

Imperiapost L'informazione libera della tua città SANREMO 2018. VERTICE IN PREFETTURA SU ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA PER IL FESTIVAL DELLA ... : Il dispositivo di controllo del territorio nel suo complesso , nonché delle aree e dei siti particolarmente interessati dagli spettacoli di intrattenimento , sarà regolato tenendo conto DELLA ...

Imperiapost L'informazione libera della tua città IMPERIA. SABATO 13 GENNAIO L'OPEN DAY DELL'IIS AMORETTI E ARTISTICO. GIOVEDÌ 18 IL ... : Il Liceo delle Scienze Umane prevede anche l'opzione Economico Sociale in cui si studiano Economia e Diritto in tutti i cinque anni, oltre a Matematica, Statistica e due Lingue straniere per cinque ...

Imperiapost L'informazione libera della tua città AUTONOMIA DELLA LIGURIA - AVVIATA UFFICIALMENTE LA TRATTATIVA CON IL GOVERNO. PRESIDENTE ... : Al termine di questi incontri sarà previsto un tavolo a Palazzo Chigi con il Ministero dell'Economia e Finanze è per prevedere le coperture economiche che prenderà il via insieme a tutte le regioni ...