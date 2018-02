Milano | Altitonante Fi | città ostaggio sinistra violenta

Milano : Altitonante - intervenga prefetto per chiudere moschea : Milano, 5 gen. (AdnKronos) - "I cartelli apparsi in via Cosenza e in via Faà di Bruno sono una beffa. Non temono neppure che qualcuno controlli, perché conoscono bene l'indulgenza del Comune. Le cronache ci dicono che questi luoghi si trasformano spesso in centri di reclutamento per terroristi. Il p