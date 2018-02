Giovani agricoltori | Alex Vantini riconfermato delegato di Verona con un nuovo comitato

Coldiretti : boom di Giovani agricoltori : L’Italia con 53.475 imprese agricole italiane condotte da under 35 è al vertice in Europa nel numero di giovani in agricoltura, con un aumento del 9% nel terzo trimestre 2017. E’ quanto emerge da un’analisi della Coldiretti in occasione dell’apertura della Fiera Agricola di Verona, la più grande manifestazione del settore, in occasione della diffusione dei dati Istat sull’occupazione. Le aziende agricole dei giovani – spiega Coldiretti – ...

Coldiretti : +9% di Giovani agricoltori - Italia leader in Europa : Cresce del 9% il numero di imprese agricole Italiane condotte da under 35 che vedono nel cibo Made in Italy nuove e interessanti prospettive di futuro dai campi alla tavola, portando l’Italia al vertice in Europa per numero di aziende condotte da giovani. E’ quanto afferma un’analisi della Coldiretti relativa al terzo trimestre 2017 presentata al “Salone della creatività Made in Italy” in occasione della consegna a Roma dei premi per ...